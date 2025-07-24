روجيه فيدرر..رفض عرضا بـــ 10 ملايين دولار ليصمم احذية

يُعد فيدرير من القلائل في عالم الرياضة الذين حققوا ثروة تتجاوز المليار دولار، بفضل نجاحاته الرياضية واستثماراته الذكية في مجالات الملابس والأحذية والتكنولوجيا.

لقد دخل عالم الأعمال بثقة، وأثبت أن النجاح المالي لا يقتصر على البطولات فحسب، بل يمتد إلى إدارة الاستثمارات بشكل ذكي وفعّال.

فهل تعلم أن فيدرير رفض عرضًا بقيمة 10 ملايين دولار من نايكي، مقابل أن يلعب مباريات معينة، ليحقق بعد سنوات عائدًا يتجاوز 500 مليون دولار من استثماراته وعقوده مع شركات أخرى؟

روجر فيدرير، لاعب التنس السويسري الشهير والمصنف ضمن أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم، يُعد من أنجح الرياضيين الذين استطاعوا تحويل نجاحهم الرياضي إلى ثروة هائلة من خلال استثماراته وذكائه المالي. في عام 2018،.

كان من المقرر أن يجدد عقد رعايته مع شركة نايكي، لكن الشركة رفضت زيادة قيمة العقد، وقرر هو بدوره عدم تجديده، وهو قرار غير معتاد من نجم بحجمه، خاصة وأنه كان يواجه منافسة شرسة من لاعبين شباب يكتسبون اهتمام وسائل الإعلام والجماهير.

وفي تلك الفترة، وقع فيدرير عقدًا مع شركة الملابس اليابانية "يونيكلو" لمدة عشر سنوات بقيمة 300 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم جدًا، والأهم أن فيدرير سيتلقى المستحقات، حتى لو قرر التقاعد قبل انتهاء مدة العقد، وهو أمر غير معتاد في عالم رعاية الرياضيين.

وكان من المميز أيضًا أن العقد كان مقتصرًا على الملابس فقط، مع حرية ارتداء الأحذية التي يختارها، مما سمح له لاحقًا بتطوير علامته التجارية الخاصة.

تطورت علاقته مع الأحذية بشكل كبير، حين بدأت زوجته ترتدي حذاءً من شركة ناشئة سويسرية تُدعى "أون رانينغ"، وأعجبت به جدًا، وبدأت تروّج له بشكل إيجابي. ثقةً منها، قرر فيدرير شراء زوج من تلك الأحذية وتجربة ارتدائها أثناء تدريباته، فوقع في حب التصميم والجودة. مبديًا إعجابه الشديد، تواصل مع مؤسسي الشركة وعرض عليهم أن يدخل كشريك مستثمر بنسبة 30% من الشركة. وافقوا على عرضه، وبعد ثلاث سنوات أصبحت حصته تقدر بـ 500 مليون دولار، وهو رقم يعكس نجاحه في عالم الاستثمار.

لكن القدر كان له رأي آخر، إذ تعرض فيدرير لإصابة خطيرة في الركبة أدت إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة 13 شهرًا، وهو ما أتاح له فرصة التعاون مع فريق تطوير الأحذية، ليشارك في تصميم خط من الأحذية يحمل اسمه، يُعرف بـ "حذاء روجر فيدرر"، والذي صُمم خصيصًا ليمنحه الراحة والأداء العالي، مع إمكانية تداوله لاحقًا بين الجمهور.

وفي مارس 2021، خلال بطولة قطر المفتوحة، ظهر لأول مرة وهو يرتدي حذاءً من شركة "أون رانينغ"، ليكون بذلك أول لاعب يستخدم حذاءً من شركة غير نايكي منذ أن كان عمره 15 عامًا، وهو عمر بدأ فيه مسيرته الرياضية.