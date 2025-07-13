كنز أثري غير مسبوق.. اكتشاف قبر "تي كاب تشاك" ملك المايا يعيد كتابة التاريخ!

اكتشف فريق جامعة هيوستن قبر تي كاب تشاك، أول حاكم معروف لكاراكول، ويُقدم القبر، المُدفون باليشم والسيراميك والقطع الأثرية الرمزية، رؤيةً غير مسبوقة عن ملوك المايا الأوائل وعلاقاتهم بمدينة تيوتيهواكان المكسيكية العريقة.

وتي كاب تشاك، هو أول حاكم لمدينة المايا القديمة ومؤسس سلالتها الملكية، كانت هذه المدينة، التي تحولت إلى أطلال، لاعباً سياسياً بارزاً في تاريخ المايا، إذ سيطرت على الجزء الجنوبي من شبه جزيرة يوكاتان من عام 560 إلى عام 680 ميلادياً قبل أن تُهجر بحلول عام 900 ميلادياً.

4 قرون

ويعد هذا الاكتشاف أول قبر حاكم يمكن التعرف عليه بعد أكثر من أربعة عقود من العمل في كاراكول، وهو أكبر موقع أثري للمايا في بليز وفي الأراضي المنخفضة للمايا.

دُفن تي كاب تشاك، الذي اعتلى ا ل عرش عام 331 ميلادياً، في قاعدة ضريح عائلي ملكي يضم أحد عشر إناءً فخاريًا، وأنابيب عظمية منحوتة، ومجوهرات من اليشم، وقناعاً من الفسيفساء من اليشم، وأصداف سبونديلوس المحيط الهادئ، ومواد أخرى قابلة للتلف.

وتضمنت الأواني الفخارية في الغرفة مشهداً لحاكم من المايا يحمل رمحاً ويتلقى قرابين من المتوسلين على شكل آلهة. ويصور إناء آخر صورة إيك تشواه، إله التجار لدى المايا، محاطًا بالقرابين. وتصور أربعة من الأواني الفخارية أسرى مقيدين (ظهرت أوانٍ مماثلة أيضًا في مدفنين مرتبطين). وحمل إناءان أغطية بمقابض مصممة لرؤوس كوتيموندي (بيسوتي). وقد استخدم حكام كاراكول اللاحقون كلمة كوتيموندي، أو تزوتز في المايا، كجزء من أسمائهم.

وقد قام فريق بقيادة الزوجين أرلين ف. تشيس وديان زد. تشيس من جامعة هيوستن بالتنقيب في كاراكول لأكثر من 40 عامًا؛ وتم تنفيذ هذا الموسم الميداني بالتعاون مع معهد الآثار في بليز وبدعم من مؤسسة ألفاوود وجامعة هيوستن ومؤسسة جيرالدين وإيموري فورد وصندوق عائلة KHR.

ويقدر آل تشيس أنه في وقت دفنه كان الحاكم متقدماً في السن وكان طوله حوالي 5 أقدام و7 بوصات. ولم يتبق له أي أسنان.

تُظهر تحقيقاتهم في أكروبوليس شمال شرق كاراكول أن قبر تي كاب تشاك كان الأول من بين ثلاثة مدافن رئيسية يعود تاريخها إلى حوالي عام 350 ميلادي، وهو عام الاتصال المبكر بمدينة تيوتيهواكان بوسط المكسيك، على بُعد حوالي 1200 كيلومتر. بحلول عام 300 ميلادي، أصبحت تيوتيهواكان مدينة ضخمة ذات تجارة نشطة في جميع أنحاء أمريكا الوسطى.

نظام سياسي

قالت ديان ز. تشيس، عالمة الآثار ونائبة الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية وعميدة جامعة هيوستن: "أحد الأسئلة التي حيّرت علماء آثار المايا منذ ستينيات القرن الماضي هو ما إذا كان المكسيكيون القادمون من تيوتيهواكان قد أدخلوا نظاماً سياسياً جديداً إلى منطقة المايا". وأضافت: "تشير الآثار الحجرية المنحوتة للمايا، والتواريخ، والأيقونات، والبيانات الأثرية، إلى أن روابط واسعة النطاق بين شعوب أمريكا الوسطى قد نشأت بعد حدث وقع عام 378 ميلادياً يُعرف باسم "المدخل". ولا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كان هذا الحدث يمثل سكان تيوتيهواكان الفعليين في منطقة المايا، أم أن المايا استخدموا رموزاً من وسط المكسيك. وتشير بيانات كاراكول الأثرية إلى أن الوضع كان أكثر تعقيداً بكثير".

عُثر على مقبرة محرقة جثث، وُضعت في وسط ساحة أكروبوليس الشمالية الشرقية في كاراكول، عام 2010، ووُضعت بعد دفن تي كاب تشاك، وقد حُدد تاريخها بعام 350 ميلادي باستخدام تحليل الكربون المشع، وتضمنت قطعًا أثرية من وسط المكسيك. احتوت المقبرة على رفات ثلاثة أفراد، بالإضافة إلى سكينين كبيرين، وستة رؤوس من حجر الأطلاتل، وخمسة عشر شفرة نقية من حجر السج الأخضر من باتشوكا، المكسيك (شمال تيوتيهواكان)؛ ومن المرجح أيضاً أن العديد من الأواني الفخارية جاءت من وسط المكسيك. كما ضمت المقبرة رأسا منحوتًا لقذيفة من حجر الأطلاتل، وهو أمر غير مألوف لدى المايا ولكنه مألوف لدى محاربي تيوتيهواكان.

طقوس

يُعدّ حرق الجثث ووضعها في وسط ساحة سكنية من الممارسات الشائعة لدى سكان تيوتيهواكان ذوي المكانة الرفيعة، ولا يتوافق مع طقوس الدفن التقليدية لدى المايا. واستنادًا إلى سيراميكيات أخرى في هذا الحرق، يُرجّح أن يكون الشخص الرئيسي أحد أفراد عائلة كاراكول الملكية التي اعتمدت طقوساً مكسيكية مركزية. بل ربما كان هذا الشخص مبعوثاً ملكياً للمايا عاش في تيوتيهواكان وعاد إلى كاراكول.

تم العثور على مقبرة ثالثة - قبر امرأة، مغطاة أيضًا بالهيماتيت وتحتوي على أربعة أواني فخارية، وقلادة من خرز سبونديلوس، وشظايا مرآة، وقوقعتين سبونديلوس من المحيط الهادئ - في المبنى الشمالي لنفس المجموعة السكنية في عام 2009 ولها تاريخ مماثل.

تعود جميع المدافن الثلاثة المدفونة في أكروبوليس كاراكول الشمالي الشرقي إلى عام 350 ميلادي، أي قبل جيل واحد على الأقل من الوجود المعترف به سابقًا لشعب تيوتيهواكان في منطقة المايا. تُظهر هذه المدافن أن حكام المايا الأوائل كانوا منخرطين تمامًا في علاقات على مستوى أمريكا الوسطى قبل مخطوطة تيوتيهواكان المسجلة على آثار المايا.

قال أرلين إف. تشيس، الأستاذ ورئيس قسم الدراسات الثقافية المقارنة بجامعة هيوستن: "كان كلٌّ من وسط المكسيك ومنطقة المايا على دراية تامة بالممارسات الطقسية لبعضهما البعض، كما يتضح من حرق جثث كاراكول. وقد تولّت أعلى مستويات المجتمع مسؤولية الروابط بين المنطقتين، مما يشير إلى أن الملوك الأوائل في مختلف مدن المايا - مثل تي كاب تشاك في كاراكول - كانوا على علاقة دبلوماسية رسمية مع تيوتيهواكان". واستمرت السلالة الملكية التي أسسها تي كاب تشاك في كاراكول لأكثر من 460 عاماً.

السفر والترحال

تشير نتائج تشيس أيضًا إلى أن الشعوب القديمة في العالم الجديد كانوا مسافرين. تستغرق الرحلة بين تيوتيهواكان وكاراكول اليوم بالسيارة أكثر من 23 ساعة. ويُقدر وقت المشي في اتجاه واحد بحوالي 153 يوماً.

يستمر البحث في محتويات الحجرة، مع إعادة بناء قناع الموت المصنوع من اليشم، وتحليل الحمض النووي القديم والنظائر المستقرة للمادة الهيكلية. سيعرض آل تشيس نتائج موسم كاراكول الميداني لعام 2025 في مؤتمر حول التفاعل بين المايا وتيوتيهواكان، تستضيفه مجموعة عمل المايا في معهد سانتا فيه (نيو مكسيكو) في أغسطس 2025.