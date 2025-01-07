اكتشاف مصطبة أثرية لطبيب ملكي في مصر

اكتشفت بعثة أثرية أجنبية تعمل في جنوب منطقة سقارة بمحافظة الجيزة بمصر، حيث مقابر كبار رجال الدولة من عصر الدولة القديمة، مصطبة من الطوب اللبن لطبيب عاش في عهد الملك بيبي الثاني، وكان يحمل سلسلة من الألقاب المتعلقة بوظائف رفيعة.

وتعد المصطبة أحد نماذج المقابر في مصر القديمة وهي بناء مسطح ذو شكل مستطيل في الأغلب مقام من الطوب اللبن أو الحجر وينتشر بشكل أكبر في منطقتي أبيدوس وسقارة.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان، أمس، إن جدران المصطبة المزينة بنقوش ورسوم هي لطبيب يدعى (تيتي نب فو) كان من بين ألقابه كبير أطباء القصر، وكاهن الإلهة سركت، وعظيم أطباء الأسنان ومدير النباتات الطبية.