سر الخلود.. لماذا لا يجف نهر النيل رغم عبوره أكبر صحراء في العالم؟

يُعد نهر النيل العظيم واحداً من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للدهشة والغرابة على سطح الأرض، فبينما تمر معظم الأنهار الكبرى في مناطق غنية بالأمطار والغابات، يشق النيل طريقه عبر واحدة من أكثر البيئات جفافاً وحرارة في العالم، وهي الصحراء الكبرى، ومع ذلك لا يتوقف عن الجريان.

هذا المشهد العجيب دفع كثيرين إلى التساؤل: كيف يستطيع النيل الحفاظ على تدفقه وسط آلاف الكيلومترات من الرمال القاحلة؟

يبلغ طول نهر النيل نحو 6650 كيلومتراً، ما يجعله من أطول أنهار العالم، ويمر عبر 11 دولة أفريقية قبل أن يصب في البحر المتوسط، ورغم أن مصر والسودان يقع معظم أراضيهما داخل مناطق صحراوية، فإن النهر لا يعتمد على الأمطار التي تسقط فيهما، بل يستمد قوته وجريانه من مناطق بعيدة تماماً عن الصحراء وفق ناشيونال جيو غرافيك.

من أسرار خلود نهر النيل واستمرار تدفقه حتى اليوم أنه يتغذى من مصدرين رئيسيين، المصدر الأول هو النيل الأبيض والثاني هو النيل الأزرق.

ينبع النيل الأبيض من منطقة البحيرات الاستوائية في شرق أفريقيا، حيث تهطل الأمطار بكميات كبيرة طوال العام، لذلك يواصل تزويد النهر بالمياه حتى خلال فترات الجفاف.

أما النيل الأزرق فينبع من بحيرة تانا في المرتفعات الإثيوبية، ويجلب كميات ضخمة من المياه خلال موسم الأمطار الصيفية، وهو المسؤول عن معظم المياه التي تصل إلى مصر والسودان سنوياً.

ووفقاً للموسوعة البريطانية، فإن النيل الأزرق يوفر ما يقارب من 80 إلى 85% من مياه النيل خلال موسم الفيضان، بينما يحافظ النيل الأبيض على استمرار تدفق المياه في بقية أشهر السنة.

هذا التكامل بين الرافدين يجعل النهر قادراً على الجريان بصورة مستمرة، حتى عندما تتراجع الأمطار في إحدى المناطق.

ورغم درجات الحرارة المرتفعة التي تتجاوز في بعض المناطق الصحراوية 45 درجة مئوية، وتتسبب في تبخر كميات كبيرة من المياه، فإن كمية المياه القادمة من المنابع الجنوبية تكون أكبر بكثير من الكمية المفقودة بسبب التبخر، ولهذا يستمر النيل في رحلته الطويلة عبر الصحراء حتى يصل إلى البحر المتوسط.

إلى جانب التغذية المستمرة لمجرى النهر من النيلين الأبيض والأزرق، فإن الطبيعة الجغرافية لحوض النيل لها أيضاً دور مهم في استمرار جريانه، فالنهر ينحدر تدريجياً من المرتفعات الواقعة في وسط وشرق أفريقيا نحو الشمال، وهو ما يحافظ على حركة المياه بصورة طبيعية لمسافات طويلة دون الحاجة إلى أمطار محلية تغذيه.

يضاف إلى العاملين الذي سبق ذكرهما، عامل آخر وهو مستنقعات السد في جنوب السودان، وهي واحدة من أكبر الأراضي الرطبة في العالم، رغم أنها تفقد جزءاً من المياه بسبب التبخر، فإنها تعمل كخزان طبيعي ينظم تدفق المياه ويقلل من التقلبات الموسمية، مما يساعد على استمرار جريان النيل الأبيض طوال العام.

إن استمرار جريان نهر النيل ليس مجرد ظاهرة جغرافية، بل كان السبب الرئيسي في قيام الحضارة المصرية القديمة، التي تبقى شواهدها موجودة حتى الآن تحكي تاريخ أمة صنعت تاريخاً من المجد والعز والفخار.

اعتمد المصريون القدماء على الفيضانات السنوية التي كان يجلبها النيل، حيث كانت المياه تحمل معها الطمي الغني بالعناصر الغذائية، فيغطي الأراضي الزراعية ويجدد خصوبتها كل عام، وهو ما جعل الزراعة ممكنة وسط الصحراء وكون دلتا النيل وواديه وهما من أخصب الأماكن على سطح الأرض.

قبل ما يقارب من 2500 عام قال المؤرخ الأشهر عبر التاريخ "هيرودوت عبارته الخالدة "مصر هبة النيل" لأن النهر وفر المياه والغذاء وطرق النقل، وأسهم في بناء واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ.

وفي العصر الحديث تغيرت طبيعة النيل بعد إنشاء السدود الكبرى، وعلى رأسها السد العالي في مصر، الذي ساعد على تنظيم تدفق المياه وتوليد الكهرباء، لكنه أوقف الفيضانات الطبيعية التي كانت تحمل الطمي إلى الأراضي الزراعية ودلتا النيل، ما دفع المزارعين إلى الاعتماد بصورة أكبر على الأسمدة الحديثة.

ورغم استمرار النيل في الجريان، يحذر العلماء من تحديات تؤثر في مستقبله، من بينها التغير المناخي، الذي قد يغير أنماط هطول الأمطار في الهضبة الإثيوبية ومنطقة البحيرات الاستوائية، إضافة إلى الزيادة السكانية الكبيرة التي رفعت الطلب على المياه، فضلاً عن بناء سدود جديدة تتحكم في تدفقه.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن النيل لن يجف بسبب عبوره الصحراء، لأن حياته لا تعتمد على البيئة الصحراوية التي يمر بها، وإنما على الأمطار الغزيرة التي تهطل على منابعه البعيدة.

رغم مرور النيل العظيم عبر الصحراء الكبرى القاحلة والخالية من مصادر المياه، لكن النهر يحمل بين جنباته مياه الأمطار التي هطلت بعيداً وشقت طريقها لتواصل رحلتها نحو البحر المتوسط، وتمنح الحياة لملايين البشر على ضفتيه منذ آلاف السنين وحتى اليوم.