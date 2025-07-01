ليس مجرد تمساح.. "هنري" عملاق الماء بعمر 124 عاماً ونسل يفوق الخيال.. ما سر بقائه؟

يعد التمساح هنري أقدم تمساح معروف في العالم، وما زال يتمتع ببنية جسدية قوية، وهوما يتوافق مع الفرضية التي تقول إن التماسيح تختلف عن الحيوانات الأخرى من حيث التأثر بالشيخوخة وأنه يوجد بأمعائها ميكروب يمنحها عمراً مديداً.

هنري، البالغ من العمر 124 عاماً، هو رسمياً أكبر تمساح معروف في العالم ، وقصته استثنائية بكل معنى الكلمة. لم يعش هذا الزاحف العملاق حياةً طويلة فحسب، بل أنجب أيضاً آلاف الأبناء خلال رحلته المذهلة. يقيم هنري اليوم في مركز كروك وورلد للحفاظ على الحيوانات في جنوب أفريقيا، حيث لا يزال يزدهر رغم تقدمه في السن، وفق "الديلي جالاكسي"



مخلوق ضخم

وُلد هنري حوالي عام1900 في دلتا أوكافانغو ببوتسوانا، أُسر عام 1903 على يد صائد فيلة يُدعى السير هنري، ومن هنا جاء اسمه، بعد أن أمضى بضعة عقود في البرية، انتقل إلى كروك وورلد عام 1985، حيث سرعان ما أصبح شخصية محورية في جهود الحفاظ عليها. ومنذ ذلك الحين، تزاوج هنري مع ست إناث على الأقل، ويقدر حراسه أنه أنجب أكثر من 10 آلاف نسل خلال فترة وجوده في الأسر.

حجم هنري مثير للإعجاب أيضاً، يبلغ طول هذا التمساح الضخم أكثر من 5 أمتار (16 قدمًا و5 بوصات) من خطمه إلى ذيله، ويزن 700 كيلوغرام (1543 رطلاً) . ولتوضيح ذلك، يبلغ متوسط ​​طول تمساح النيل حوالي 4.5 أمتار (14.7 قدمًا) ويزن حوالي 410 كيلوغرامات (900 رطل) . حجم هنري الهائل يجعله استثنائيًا، ليس فقط من حيث العمر، بل من حيث بنيته الجسدية أيضًا.

وتُعرف التماسيح، مثل هنري، بطول عمرها، ومن الموثق جيدًا أن العديد من أنواع التماسيح يمكن أن تعيش لأكثر من 100 عام في الأسر، ويعتقد العلماء أن هذه الزواحف قد تُظهر ظاهرة فريدة تُعرف باسم " الشيخوخة الضئيلة "، وهو مفهوم بيولوجي يشير إلى أن بعض الكائنات الحية، مثل التماسيح، قد لا تمر بعملية الشيخوخة المعتادة التي تمر بها الحيوانات الأخرى، بمعنى آخر، قد لا تموت التماسيح بسبب الشيخوخة، بل تستسلم لعوامل خارجية كالجوع أو الحوادث أو الأمراض.

اقترح بعض الباحثين أن سر طول عمر التماسيح يكمن في ميكروبيوم أمعائها، قد تلعب الكائنات الدقيقة في أجهزتها الهضمية دوراً حاسماً في الحفاظ على صحتها وإطالة عمرها. بل تشير إحدى الدراسات إلى أن المواد التي ينتجها ميكروبيوم أمعائها قد تساهم في مرونتها وطول عمرها. ورغم أنه لا يزال من غير الواضح مدى صحة هذه النظرية، إلا أنها تُضيف بُعداً مثيراً للاهتمام إلى فهمنا لهذه المخلوقات القديمة.

الحياة في كروك وورلد

هنري ليس وحيداً في كروك وورلد، فهو يتشارك موطنه مع كولجيت، وهو تمساح مُسنّ آخر يُقدّر عمره بحوالي 90 عامًا، ورغم كبر سنهما، لا يزال كلا الزاحفين يعيشان حياةً رغيدة في بيئتهما المحمية، تُكرّس كروك وورلد جهودها لحماية هذه المخلوقات ورعايتها، وتُعدّ قصة هنري من أروع الأمثلة على طول عمر التماسيح.

بينما لا يزال تاريخ ميلاد هنري الدقيق لغزاً نظراً لأصوله البرية، يُحتفل بعيد ميلاده سنويًا في 16 ديسمبر، ومن المقرر أن يبلغ 125 عاماً في وقت لاحق من هذا العام. لا يزال إرث هنري في كروك وورلد يُلهم الزوار وخبراء الحفاظ على البيئة على حد سواء، إذ يُمثل شاهداً حياً على قدرة التماسيح على الصمود والمتانة في البرية.