7 أخطاء هندسية غيّرت مجرى التاريخ

رغم أن الهندسة تعد أحد أبرز إنجازات العقل البشري، فإن التاريخ يثبت أن خطأً صغيراً في التصميم أو الحسابات قد يتحول إلى كارثة إنسانية واقتصادية هائلة. فمن الجسور الشاهقة إلى المركبات الفضائية، تركت بعض الإخفاقات الهندسية بصمات مؤلمة في ذاكرة العالم، وأدت إلى فقدان آلاف الأرواح وإعادة صياغة معايير السلامة والتصميم.

وتكشف صفحات التاريخ أن كثيراً من هذه الكوارث لم تكن ناجمة عن عوامل طبيعية فقط، بل جاءت نتيجة أخطاء بشرية تمثلت في التسرع، أو استخدام مواد غير مناسبة، أو تجاهل التحذيرات الفنية، أو اتخاذ قرارات تصميمية خاطئة.

في عام 1940، انهار جسر «تاكوما ناروز» في الولايات المتحدة بعد أشهر قليلة من افتتاحه، إثر اهتزازه بشكل عنيف بفعل الرياح.

وأصبح الحادث مثالاً عالمياً على أهمية دراسة الديناميكا الهوائية عند تصميم الجسور، وأدى إلى تغييرات جذرية في معايير الهندسة المدنية.

كارثة «تيتانك»

رغم وصفها بأنها أعجوبة هندسية، غرقت السفينة الشهيرة «تيتانك» عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص. وأظهرت التحقيقات أن نقص قوارب النجاة والثقة المفرطة في تصميم السفينة أسهما في تفاقم المأساة.

مكوك "تشالنجر"

في عام 1986 انفجر المكوك الفضائي «تشالنجر» بعد 73 ثانية فقط من إطلاقه بسبب خلل في أحد الأجزاء المطاطية المانعة للتسرب. وأدى الحادث إلى مقتل جميع أفراد الطاقم السبعة، وأصبح درساً قاسياً حول مخاطر تجاهل التحذيرات الفنية وضغوط اتخاذ القرار.

سد «بانتشياو»

في الصين عام 1975 تسبب انهيار سد «بانتشياو» وسلسلة من السدود المجاورة في واحدة من أسوأ الكوارث الهندسية في التاريخ، حيث أودت الفيضانات بحياة عشرات الآلاف وتسببت في تشريد الملايين.

مفاعل "تشرنوبل"

عام 1986 شهد العالم أسوأ حادث نووي مدني في التاريخ عندما انفجر أحد مفاعلات محطة «تشرنوبل» النووية. وكشفت التحقيقات أن مزيجاً من الأخطاء التصميمية والإدارية أدى إلى تسرب إشعاعي امتدت آثاره إلى عدة دول.

جسر «موراندي»

في عام 2018 انهار جزء من جسر «موراندي» في مدينة جنوة الإيطالية، متسبباً في مقتل 43 شخصاً. وأعاد الحادث إلى الواجهة أهمية الصيانة الدورية ومراقبة البنية التحتية القديمة.

طائرة نفاثة

شهدت خمسينيات القرن الماضي سلسلة حوادث لطائرة «كوميت» البريطانية، أول طائرة ركاب نفاثة في العالم. وأظهرت التحقيقات أن تصميم النوافذ المربعة تسبب في إجهاد هيكلي أدى إلى تفكك الطائرة أثناء الطيران.

دروس لا تُنسى

ويؤكد خبراء الهندسة أن هذه الكوارث، رغم مأسويتها، أسهمت في تطوير معايير السلامة العالمية وإحداث ثورات في علوم التصميم والاختبارات وإدارة المخاطر.

فالتاريخ يثبت أن أعظم الإنجازات الهندسية قد تتحول في لحظة إلى كوارث إذا غابت الدقة، وتراجعت معايير السلامة، أو انتصرت السرعة والتكلفة على حساب الجودة. وفي المقابل، تبقى هذه الإخفاقات دروساً ثمينة دفعت العالم إلى بناء منشآت أكثر أمناً وابتكاراً، وجعلت من كل خطأ هندسي نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر أماناً.