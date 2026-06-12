"الباوباب" عملاق أخضر شاهد صامت على تعاقب الحضارات

في قلب السافانا الإفريقية الجافة، حيث تكافح النباتات للبقاء وسط ندرة المياه وقسوة المناخ، تقف شجرة تبدو وكأنها خرجت من صفحات التاريخ السحيق.

إنها شجرة الباوباب، العملاق النباتي الذي استطاع أن يهزم الجفاف ويصمد لقرون، بل لآلاف السنين، حتى بات يُعرف بـ"شجرة الحياة" في القارة الإفريقية.

لكن خلف جذوعها الضخمة وقدرتها المذهلة على تخزين المياه، تخفي هذه الأشجار قصة أخرى أقل شهرة، قصة عمالقة سقطوا بعد أن صمدوا قروناً طويلة، تاركين وراءهم سجلاً طبيعياً يثير دهشة العلماء ويكشف هشاشة حتى أقدم الكائنات الحية على الأرض.

تُعرف شجرة الباوباب علمياً باسم أدانسونيا ، وتتميز بجذعها المنتفخ الهائل الذي يعمل كخزان طبيعي للمياه، وخلال موسم الأمطار تمتص كميات ضخمة من المياه وتخزنها داخل أنسجتها، ما يجعل حجمها يتغير بشكل ملحوظ بين الفصول.

وتنتشر هذه الأشجار في البيئات الجافة وشبه الصحراوية، حيث تمثل مصدر حياة للإنسان والحيوان على حد سواء، وتوفر الظل والمأوى والغذاء في مناطق تعاني شح الموارد الطبيعية.

شامخة

لا تبدو الباوباب قديمة فحسب، بل هي بالفعل من أقدم الأشجار المعروفة على كوكب الأرض، وتشير الدراسات إلى أن بعض أشجار الباوباب الإفريقية يتراوح عمرها بين 1100 و2500 عام، ما يعني أنها كانت قائمة قبل قيام دول وإمبراطوريات عديدة واختفت بينما ظلت هي شامخة في مكانها.

وتضم عائلة الباوباب ثمانية أنواع مختلفة، ينتشر أحدها على نطاق واسع في إفريقيا، بينما توجد ستة أنواع في مدغشقر، ونوع واحد في شمال غرب أستراليا.

تُعد الباوباب من أكثر الأشجار ضخامة في العالم، إذ يمكن أن يصل ارتفاع بعضها إلى نحو 30 متراً، بينما يبلغ محيط جذعها ما يقارب 50 متراً.

ولطالما ارتبطت هذه الأشجار بحياة المجتمعات المحلية في إفريقيا، حيث أقيمت قرى ومستوطنات بالقرب منها للاستفادة من المياه والغذاء والظل الذي توفره، ما جعلها جزءاً من التراث الثقافي والبيئي للقارة.

أكبر شجرة في العالم

يحمل حالياً لقب أكبر شجرة باوباب حية في العالم ما يُعرف باسم شجرة ساغولي العملاقة في جنوب إفريقيا، وتقع الشجرة بالقرب من الحدود مع زيمبابوي، وتُعد أكبر شجرة باوباب معروفة من حيث الحجم الكلي للجذع.

ووفقاً للقياسات الحديثة، تغطي قاعدة الشجرة مساحة تتجاوز 60 متراً مربعاً، بينما يبلغ ارتفاعها نحو 20 متراً، ويصل حجم الخشب واللحاء فيها إلى أكثر من 414 متراً مكعباً.

ورغم ضخامة شجرة ساغولي، فإن وزنها لا يوازي حجمها الهائل مقارنة ببعض الأشجار العملاقة الأخرى حول العالم، ويعود ذلك إلى طبيعة خشب الباوباب الخفيف والإسفنجي، الذي يسمح للشجرة بتخزين كميات كبيرة من المياه دون أن تصبح شديدة الكثافة.

المفارقة أن عدداً من أكبر أشجار الباوباب المعروفة خلال العقود الأخيرة تعرض للانهيار أو الموت بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار اهتمام العلماء الذين يدرسون تأثير التغيرات المناخية والضغوط البيئية على هذه الكائنات المعمرة.

فبعد أن عاشت آلاف السنين ونجت من موجات الجفاف والكوارث الطبيعية، أصبحت بعض هذه الأشجار العملاقة أكثر عرضة للتدهور، ما دفع الباحثين إلى تكثيف جهودهم لفهم أسباب تراجعها وحمايتها للأجيال القادمة.

أسرار

وتبقى شجرة الباوباب أكثر من مجرد نبات عملاق، فهي سجل حي لتاريخ الطبيعة والإنسان، وشاهد صامت على تعاقب الحضارات وتغير المناخ عبر القرون.

وبينما تستمر في تخزين المياه داخل جذوعها الضخمة، تواصل أيضاً الاحتفاظ بأسرار آلاف السنين من الحياة على كوكب الأرض.