"الباستلة والسبت والكوز".. حكايات من زمن البساطة تصنع ذاكرة المصريين

في زمن لم تكن فيه الغسالات الأوتوماتيكية ولا المصاعد الكهربائية ولا تطبيقات التسوق السريع جزءاً من الحياة اليومية، ابتكر المصريون أدوات بسيطة صنعت تفاصيل أيامهم، وأصبحت شاهدة على حقبة كاملة من العادات والتقاليد التي شكلت ملامح المجتمع لعقود طويلة.

كانت هذه الأدوات أكثر من مجرد مقتنيات منزلية، فقد ارتبطت بذكريات الأمهات والجدات، وأصبحت جزءاً من المشهد اليومي داخل البيوت المصرية القديمة، حيث كانت البساطة عنواناً للحياة، وكانت كل أداة تحمل قصة وحكاية ومهمة لا غنى عنها.

"الباستلة".. بطلة يوم الغسيل

في صباحات البيوت المصرية القديمة، كانت «الباستلة» تحتل مكاناً بارزاً في فناء المنزل أو فوق موقد النار، وهي وعاء معدني واسع ذو حواف مرتفعة، كان يُستخدم لتسخين كميات كبيرة من المياه وغلي الملابس بهدف تنظيفها وتعقيمها.

وكان يوم الغسيل يُعد مناسبة منزلية خاصة، تبدأ بإشعال النار وتسخين المياه داخل الباستلة، قبل أن تُغمر الملابس لساعات طويلة في الماء الساخن، في مشهد اعتادت عليه الأحياء الشعبية والريفية على حد سواء.

الباستلة كانت رمزاً لمرحلة اعتمدت فيها الأسر على الجهد اليدوي في إدارة شؤون المنزل، حيث تستغرق عملية غسل الملابس ساعات طويلة وتتطلب خبرة وصبراً كبيرين، وكان الجيران يتشاركون فيها.

"عصاية الغلية".. شريكة ربات البيوت

ولأن التعامل مع المياه المغلية لم يكن أمراً سهلاً، ظهرت «عصاية الغلية»، وهي عصا خشبية سميكة وطويلة كانت تستخدم لتحريك الملابس داخل الماء الساخن دون تعريض اليدين للحروق.

وكانت هذه العصا أداة لا تنفصل عن الباستلة، إذ تساعد ربات البيوت على تقليب الملابس وضمان وصول الماء الساخن إلى جميع الأجزاء، بما يحقق النظافة المطلوبة في زمن لم تكن فيه مساحيق الغسيل الحديثة متوفرة.

"البوطاس

وقبل أن تمتلئ الأسواق بعشرات أنواع المنظفات، كان «البوطاس» أحد أشهر المواد المستخدمة في غسل الملابس.

وهو مادة كيميائية كانت تضاف إلى الماء الساخن للمساعدة على إزالة البقع والأوساخ الصعبة، وكانت تُعد من المكونات الأساسية في عملية الغسيل التقليدية.

ورغم اختفائه تدريجياً من الاستخدام المنزلي مع تطور صناعة المنظفات، فإن اسمه ما زال حاضراً في ذاكرة الأجيال الأكبر سناً باعتباره جزءاً من طقوس النظافة القديمة.

"الزهرة ».. سر البياض الناصع في زمن الجدات

ومن بين الأدوات والمواد التي ارتبطت بذكريات الغسيل قديماً، تبرز "زهرة الغسيل" التي كانت تعد أحد الأسرار المنزلية للحفاظ على بياض الملابس والمفروشات.

وهي مادة زرقاء اللون كانت تُذاب بكميات قليلة جداً في ماء الشطف الأخير للغسيل الأبيض، فتمنحه مظهراً أكثر إشراقاً وبياضاً.

وكانت ربات البيوت يحرصن على استخدامها بعناية فائقة، إذ إن زيادة كميتها قد تترك أثراً أزرق على الأقمشة، ورغم بساطة هذه المادة، فإنها كانت تحظى بمكانة خاصة لدى الأمهات والجدات اللاتي اعتبرنها رمزاً للنظافة والعناية بالمنزل، حتى أصبح اسم «الزهرة» مرادفاً للبياض الناصع في الذاكرة الشعبية المصرية، قبل أن تحل محلها مساحيق التبييض والمنظفات الحديثة.

"الأراونة".. متعددة الاستخدامات

ومن الأدوات التي لا تزال تحتفظ بمكانة خاصة في ذاكرة المصريين «الأراونة» أو "طشت الغسيل"، وهي وعاء واسع مصنوع من الألومنيوم كان يؤدي أكثر من وظيفة داخل المنزل.

فإلى جانب استخدامه في غسل الملابس، كان يُستعمل أيضاً في استحمام الأطفال وحفظ المياه وأغراض منزلية أخرى، ما جعله من أكثر الأدوات انتشاراً في البيوت المصرية لعقود طويلة.

ويقول كبار السن إن الأراونة كانت أشبه بـ«المنقذ المنزلي» الذي يمكن الاعتماد عليه في عشرات الاستخدامات اليومية ومن بينها أيضا استخدامها في عجن الدقيق لصنع المخبوزات.

"الكوز".. رفيق الماء في كل بيت

قبل انتشار زجاجات المياه والمبردات الحديثة، كان «الكوز» حاضراً في كل منزل تقريباً.

وهو كوب معدني بسيط يُستخدم للشرب أو لغرف المياه من الأواني الكبيرة، وغالباً ما كان يوضع بجوار «الزير» أو أوعية حفظ المياه الفخارية.

ورغم بساطته، ارتبط الكوز بذكريات لا تُنسى لدى أجيال كاملة، خاصة خلال أيام الصيف الحارة عندما كان الماء البارد المستخرج من الزير يمثل متعة خاصة.

"السبت".. مصعد الفقراء

ولعل أكثر الأدوات طرافة وابتكاراً في البيوت المصرية القديمة هو «السبت»، وهو سلة مصنوعة من الخوص أو البلاستيك كانت تُربط بحبل طويل وتتدلى من شرفات المنازل.

وعندما كانت ربة المنزل تحتاج إلى شراء احتياجاتها اليومية من البقال أو البائع المتجول، لم تكن مضطرة للنزول عدة طوابق عبر السلالم، بل كانت تضع النقود داخل السبت وتُنزله إلى الشارع، ليضع البائع المشتريات بداخله قبل أن تسحبه مرة أخرى إلى أعلى.

وكان هذا المشهد مألوفاً في أحياء القاهرة والإسكندرية والمدن المصرية القديمة، خصوصاً أن معظم العمارات آنذاك لم تكن مزودة بالمصاعد الكهربائية.

ويصف المؤرخون الاجتماعيون «السبت» بأنه أحد أكثر الحلول الشعبية ذكاءً وبساطة، حيث وفر الوقت والجهد وأصبح جزءاً من الثقافة الحضرية المصرية لسنوات طويلة.

ذاكرة لا تغيب

ومع التطور التكنولوجي المتسارع، اختفت معظم هذه الأدوات من الاستخدام اليومي، وحلت محلها أجهزة حديثة أكثر سرعة وراحة.

لكن رغم ذلك، ما زالت «الباستلة» و«عصاية الغلية» و«البوطاس» و«الأراونة» و«الكوز» و«السبت» حاضرة في ذاكرة المصريين، لا باعتبارها أدوات منزلية فحسب، بل باعتبارها شواهد على زمن مختلف كانت فيه الحياة أبسط، والعلاقات الاجتماعية أكثر دفئاً، وكانت تفاصيل اليوم العادي تتحول إلى حكايات تتناقلها الأجيال.

فبين أرفف المتاحف الشعبية وصور الألبومات القديمة وأحاديث الجدات، تستمر هذه الأدوات في سرد قصة مجتمع صنع من البساطة فناً، ومن الاحتياجات اليومية تراثاً لا يزال يقاوم النسيان.