مكتبة فاتسلاف هافيل في براغ تواجه الإغلاق

تواجه مكتبة فاتسلاف هافيل المشهورة في براغ الإغلاق في أعقاب انسحاب العديد من الرعاة وتغيير موقف أرملة رئيس تشيكوسلافاكيا السابق والرئيس التشيكي، الذي تم إطلاق اسمه على المكتبه .

وفي حديثها إلى وكالة أنباء التشيك اليوم الجمعة، قالت داجمار هافلوفا، أرملة فاتسلاف هافيل إنه لم تعد لديها القوة لمواصلة دعم المشروع، على الرغم من إيمانها بأهدافه دائما.

وينهي انسحاب هافلوفا فترة من التوترات المتصاعدة داخل المؤسسة، وبلغ ذلك ذروته باستقالة جميع الموظفين الشهر الماضي، احتجاجا على أسلوب الإدارة الفوضوي الذي يتبعه توماس سيدلاتشيك الذي يشغل منصب المدير منذ مارس 2025 .

ورفض سيدلاتشيك، وهو خبير اقتصادي49 عاما والذي نال استحسانا واسعا لكتابه الصادر في عام 2011 بعنوان "اقتصاديات الخير والشر"، الاستقالة على الرغم من رحيل الموظفين.