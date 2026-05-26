القهوة والبخور.. حين تتحدث الضيافة بلهجة الإمارات

في البيوت الإماراتية، لا يبدأ الترحيب بالكلمات وحدها، بل تسبقه رائحة البخور وصوت فناجين القهوة وهي تُسكب بحفاوة، هناك، تتحول التفاصيل الصغيرة إلى طقوس تحمل ذاكرة المكان وروح المجتمع، لتصبح القهوة والبخور لغة غير مكتوبة تختصر معاني الكرم والأصالة والانتماء.

وما إن يُفتح باب المجلس حتى تتسلل رائحة العود لتعلن وصول الضيف قبل أن يجلس، فيما يتحرك المضيف بفنجان القهوة العربية في مشهد يتكرر يومياً، لكنه لا يفقد دفئه أبداً، فالقهوة هنا ليست مجرد مشروب، بل رسالة احترام وتقدير، والبخور ليس عطراً عابراً، بل جزء من هوية ثقافية متجذرة في الوجدان الخليجي والإماراتي على وجه الخصوص.

في المناسبات العائلية والأعياد والأفراح، تتقدم "الدلة" المشهد باعتبارها رمزاً للحفاوة، بينما يملأ البخور أركان المكان بهدوء يمنح اللحظة مهابة خاصة، وتحرص الأسر الإماراتية على توريث هذه العادات للأجيال الجديدة، بوصفها قيماً اجتماعية قبل أن تكون ممارسات يومية، إذ يتعلم الأبناء منذ الصغر أن تقديم القهوة للضيف سلوك يعكس الاحترام وحسن الاستقبال.

ويؤكد مختصون في التراث الشعبي أن القهوة والبخور شكّلا عبر عقود طويلة جزءاً من المشهد الاجتماعي في المنطقة، حيث ارتبطت المجالس قديماً بتجمعات الأهالي وتبادل الأحاديث وحل القضايا، وكانت القهوة أول ما يُقدَّم لإشاعة الألفة وكسر الحواجز بين الحضور.

أما البخور فكان علامة على الاحتفاء بالضيف ومنح المكان طابعاً من السكينة والوقار.

ورغم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ما زالت هذه الطقوس حاضرة بقوة في المجتمع الإماراتي، بل اكتسبت بعداً معاصراً من خلال تصاميم حديثة للدلال وأدوات تقديم القهوة وابتكارات في صناعة العطور والبخور، دون أن تفقد جوهرها التراثي.

وفي المقاهي والأسواق التراثية والمهرجانات الثقافية، تتجدد الحكاية كل يوم، حيث يقف الزوار أمام رائحة الهيل والزعفران ودخان العود وكأنهم أمام نافذة مفتوحة على تاريخ طويل من الكرم العربي.

إنها تفاصيل بسيطة في ظاهرها، لكنها في الحقيقة تختزن فلسفة مجتمع يرى في الضيافة قيمة إنسانية قبل أي شيء آخر.

وهكذا، تبقى القهوة والبخور أكثر من مجرد عادة اجتماعية، إنهما لغة ترحيب صامتة، تقول للضيف دون كلمات: "مرحبا الساع .. حي الله هالطاري.. يا مرحباً ويامسهلا".