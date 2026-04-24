علاقة "النياندرتال" بالبشر الأوائل لم تكن "قصة حب"

كشفت دراسة علمية حديثة أن العلاقة بين "النياندرتال" والإنسان العاقل لم تكن "قصة حب"، كما صورتها بعض وسائل الإعلام، بل كانت نتاج عوامل بيولوجية وأنماط اجتماعية معقدة، قد تعكس أحيانًا علاقات غير متكافئة بين الطرفين.

وأوضح الباحثون أن "النياندرتال" هو نوع من القرود التي عاشت قبلنا بآلاف السنين وشاركتنا جزءًا من التاريخ والجينات، مشيرين إلى أن التفسيرات الشائعة التي تحدثت عن "تفضيلات عاطفية" بين المجموعتين تستند إلى قراءة مبسطة لنتائج جينية، في حين أن الأدلة العلمية لا تثبت وجود أي انجذاب أو اختيار رومانسي مباشر، بل تشير إلى أنماط وراثية يمكن تفسيرها بآليات بيولوجية وسلوكية أكثر تعقيدًا.

وتستند الدراسة إلى ملاحظة توزيع الحمض النووي للنياندرتال لدى البشر المعاصرين خارج أفريقيا، حيث يظهر بشكل أقل في الكروموسوم X مقارنة ببقية الكروموسومات، وهو ما دفع العلماء لطرح عدة فرضيات، من بينها الانتقاء الطبيعي أو اختلاف أنماط التزاوج والهجرة، دون الجزم بسبب واحد قاطع.

ويؤكد الباحثون أن هذا النمط الجيني لا يمكن اعتباره دليلاً على قصة حب بين المجموعتين، بل قد يكون نتيجة لعوامل بيولوجية معروفة، مثل ضعف بقاء أو خصوبة الذكور في حالات التهجين بين أنواع قريبة، أو طبيعة انتقال الكروموسومات عبر الأجيال.

وفي المقابل، لا تستبعد بعض الدراسات وجود علاقات أكثر تعقيدًا وربما قاسية بين المجموعتين، تشمل صراعات أو تبادل غير متكافئ، ما يفتح الباب أمام تفسيرات تتجاوز السرديات الرومانسية إلى واقع اجتماعي أكثر تشابكًا.

ويحذر العلماء من تحويل النتائج العلمية إلى قصص مبسطة تجذب الجمهور، مؤكدين أن الجينات لا تنقل تفاصيل الحياة الاجتماعية أو طبيعة العلاقات الإنسانية، بل تقدم إشارات تحتاج إلى تفسير دقيق ضمن سياق أوسع يجمع بين علم الوراثة والأنثروبولوجيا.

وتخلص الدراسة إلى أن فهم تاريخ الإنسان يتطلب قراءة متأنية ومعمقة تتجاوز الانطباعات السطحية، فالعلاقة بين النياندرتال والإنسان العاقل لم تكن مجرد قصة حب، بل فصل معقد من تطور البشرية لا يزال يحمل الكثير من الأسرار.