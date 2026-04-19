«مقبرة رومانية» تحتضن مومياوات وألسنة ذهبية

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس، نجاح بعثة الآثار الإسبانية التابعة لجامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدنى القديم، برئاسة الدكتورة مايته ماسكورت، والدكتورة إستير بونس ميلادو، في الكشف عن مقبرة تعود للعصر الروماني بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، وذلك خلال أعمال تنقيب بالموقع.

وكشفت الحفريات عن عدد من المومياوات التي تعود للعصر الروماني، بعضها ملفوف بلفائف مزخرفة بزخارف هندسية، إلى جانب توابيت خشبية، وثلاثة ألسنة ذهبية، وآخر من النحاس، فضلاً عن وجود دلائل على استخدام رقائق الذهب على بعض المومياوات. وأوضح محمد عبدالبديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر شرق المقبرة البطلمية رقم (67)، المكتشفة خلال موسم 2024، أسفرت عن فتح خندق يحتوي على ثلاث غرف مبنية من الحجر الجيري، لم يتبق منها سوى أجزاء محدودة. من جانبه أشار الدكتور حسان عامر، أستاذ الآثار بكلية الآثار - جامعة القاهرة، ومدير حفائر البعثة، إلى أن أعمال الحفائر في المقبرة رقم (65) أسفرت عن الكشف عن ألسنة ذهبية ونحاسية، إلى جانب عدد من المومياوات الرومانية، بالإضافة إلى توابيت خشبية ملونة داخل حجرة دفن تحت الأرض «هيبوجيوم»، إلا أنها في حالة تدهور نتيجة تعرضها للنهب في العصور القديمة.