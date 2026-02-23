كشف أثري جديد في مصر

تمكنت بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار، من العثور على مجموعة من المقابر الصخرية، التي تعود لعصر الدولة القديمة، بها آبار وغرف للدفن، ومقتنيات، وذلك أثناء موسم حفائرها الحالي بمنطقة قبة الهواء بأسوان جنوبي مصر.

وأشاد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، في بيان أصدرته الوزارة أمس، بالجهود التي تبذلها البعثات الأثرية العاملة في مختلف المواقع الأثرية، لا سيما البعثات المصرية، التي تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق عدد من الاكتشافات المهمة التي أثرت الساحة الأثرية، وأسهمت في تعزيز جاذبية منتج السياحة الثقافية لدى محبي الحضارة المصرية القديمة حول العالم.