خريطة لمتاحف الإمارات تسهّل الاستكشاف وتثري تجربة الزوار

ويجري العمل حالياً كذلك على إعداد تطبيق خاص، يتضمن معلومات إضافية عن المتاحف والمناطق المحيطة بها، والخدمات المقدمة، وبعض الأسئلة والمسابقات التي تخص المتاحف، وتقدم معلومات قيمة حولها.
وأوضح أن الفكرة هي ثمار عمله في متاحف الدولة وتعاونه معها، وقال: «جاءت الفكرة من خلال عملي في قطاع المتاحف، وتجاربي في هذا الخصوص».
وتابع: «في العام الماضي مع انعقاد مؤتمر «آيكوم دبي» رأينا أنه من الضروري أن نعد خريطة لمتاحف الدولة، وبحكم أن عدد المتاحف في الدولة كبير، ويصعب أن تكون في خريطة واحدة اخترنا أهم المتاحف الحكومية والخاصة، فشملت الخريطة 70 متحفاً حكومياً، و135 متحفاً خاصاً، ليتمكن المستخدم من الدخول مباشرة على المتحف الذي يثير اهتمامه، حيث يمكن الاطلاع على معلومات أكبر حوله».
وأكد أهمية مشروع الخريطة لا سيما بالنظر إلى اختلاف مواقع المتاحف في الدولة، مشيراً إلى أن الزائر لو أراد زيارة متحف كل أسبوع لاحتاج إلى أربع سنوات ليزور كل المتاحف.