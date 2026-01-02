‌1.46 ‌مليار ⁠دولار إيرادات «زوتوبيا 2»

⁠أكدت شركة ستوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، أول من أمس، أن فيلم «زوتوبيا 2» تجاوز فيلم «فروزن 2» لعام 2019 ليصبح أعلى أفلامها تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق، ما ⁠يمثل نقطة مضيئة في عام لا يزال فيه شباك التذاكر العالمي متراجعاً عن مستويات ما ⁠قبل جائحة كوفيد 19.

ويمثل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة خامس فيلم من ستوديوهات والت ديزني ​للرسوم المتحركة الذي يتخطى ​المليار دولار على مستوى ​العالم، إذ حقق إيرادات بلغت حوالي ‌1.46 ‌مليار ⁠دولار بعد بدء العرض في عطلة عيد الشكر بالولايات المتحدة.

وتعزز نجاح الفيلم بالاستقبال الاستثنائي له ​في ​الصين حيث حقق أكثر من 560 مليون دولار.

ويجمع الفيلم الشرطية الأرنب جودي ‍هوبس وشريكها الثعلب نيك وايلد في مغامرة جديدة في مدينة الحيوانات الصاخبة.

مع استمرار انخفاض إيرادات شباك التذاكر العالمي عن ‍مستويات ما قبل جائحة 2019، أثار نجاح الجزء الثاني من الفيلم شعوراً بالارتياح بالنسبة لاستوديوهات الإنتاج السينمائي وأصحاب دور العرض.