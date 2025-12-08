فيلم "وان باتل آفتر أنذر" يتصدر ترشيحات "جولدن جلوب"

تصدر فيلم الكوميديا السوداء "وان باتل آفتر أنذر"، من بطولة ليوناردو دي كابريو، قائمة الأفلام المرشحة لجوائز جولدن جلوب في هوليوود اليوم الاثنين.

وحصد فيلم الدراما العائلية النرويجي "سينتمنتال فاليو" ثمانية ترشيحات يليه فيلم ما وراء الطبيعة المرعب "سينرز" بسبعة ترشيحات.

وينظر إلى فيلم "معركة تلو أخرى" على أنه منافس قوي على جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية (الأوسكار) القادم. وسوف يتنافس في حفل جوائز جولدن جلوب على جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي مع أفلام مثل "مارتي سوبريم" و"بوجونيا" وغيرها.

وفي فئة أفضل فيلم درامي، سيتنافس فيلم "سينرز" و"سينتمنتال فاليو" مع فيلم "فرانكشتاين" في نسخة المخرج جييرمو ديل تورو وفيلم "هامنت" الذي يتناول قصة عائلة وليام شكسبير.

وكان من بين المرشحين لجائزة التمثيل دي كابريو عن دوره في فيلم "وان باتل آفتر أنذر"، ودواين جونسون عن فيلم "ذا سماشينج ماشين" وجيسي باكلي عن فيلم "هامنت".

وفي فئة البودكاست الجديدة صبت الترشيحات في صالح (أرمتشير اكسبرت وذ داكس شيبرد)، و(كول هير دادي)، و(جود هاند وذ إيمي بولر)، و(ذا ميل روبنز بودكاست)، و(سمارتلس)، و(أب فرست).

وترشحت أيضاً أريانا جراندي وسينثيا إيريفو عن دوريهما في فيلم (ويكيد: فور جود).

وتصدر مسلسل الغموض (ذا وايت لوتس)، من إنتاج شبكة إتش.بي.أو، فئة التلفزيون بستة ترشيحات، متقدماً على مسلسل نتفليكس المحدود (أدوليسينس) الذي تدور أحداثه حول مراهق يبلغ من العمر 13 عاما متهم بجريمة قتل.

وسيتم اختيار الفائزين من قِبل أكثر من 300 صحفي متخصص في مجال صناعة الترفيه من شتى أنحاء العالم، وسيتم إعلان الفائزين في حفل يُقام في 11 يناير المقبل في بيفرلي هيلز.

وستعود الممثلة الكوميدية نيكي جلاسر لتقديم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب للمرة الثانية، وسيبث الحفل على الهواء مباشرة على قناة سي.بي.إس وسيعرض أيضاً عبر خدمة البث (باراماونت+).



