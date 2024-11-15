دبي مسرح أحداث فيلم «الملعقة الفضية» 3 الروسي الشهير

شهدت مدينة دبي في العديد من مواقعها الحيوية وشوارعها، وللمرة الأولى، تصوير الجزء الثالث من سلسلة الفيلم الروسي الشهير «الملعقة الفضية» بعنوان «الملعقة الفضية في دبي».

وبدأت السلسلة منذ العالم 2014 كمسلسل تلفزيوني، استطاع أن يحصد النجاح والشهرة القائمة على التشويق والإثارة، ليتصدر قائمة أفضل مسلسلات الأكشن الروسية، التي هي من إنتاج «بلاس استديو» الذي بدوره استثمر هذا النجاح عبر منصة «ياندكس بلاس» من خلال إنتاج سلسلة أجزاء سينمائية حملت الاسم نفسه، بالتعاون مع لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

واستأنف «بلاس أستوديو» عمليات تصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام «الملعقة الفضية»، حيث يجري تصوير مشاهد الفيلم الذي تدور أحداثه في دبي وسط مناظر صحراوية خلابة، تتنوع ما بين أسطح ناطحات السحاب الشاهقة وأحياء المدينة القديمة الساحرة، التي تضفي على أحداث الفيلم مزيداً من الحماس والتشويق، وتدور حول عودة بطل الفيلم الممثل الروسي بافيل بريليتشني لتجسيد شخصية «إيجور سوكولوفسكي»؛ فيما يُعهَد بإخراج الفيلم للمخرج الروسي إيجور تشيتشكنوف.

وحول أهمية هذا التعاون الأول من نوعه، أكد سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني السينمائي إن دبي طالما استقطبت كبرى شركات الإنتاج واستديوهات صناعة السينما وأشهرها من جميع أنحاء العالم لما تزخر به من مواقع تصوير متنوعة وبنية تحتية متطورة، حيث شهدت المدينة تصوير العديد من أفلام الحركة ومنها: «كونغ فو يوغا» و«مهمة مستحيلة» و«فانغارد» وغيرها.

دعم لوجستي

وأضاف الجناحي: «قدمت لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني كل أشكال الدعم لـبلاس ستوديو ومنصة «كينوبويسك» حيث سهلت الحصول على تصريحات التصوير اللازمة من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لضمان سلاسة عملية التصوير وفاعليتها».

والجدير بالذكر أنه من المقرر عرض فيلم «الملعقة الفضية في دبي» في روسيا عام 2025، على أن يبث لاحقاً على منصة «كينوبويسك» الروسية. والفيلم هو أول تعاون بين الطرفين، حيث تسعى لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، التي تأسست في عام 2012، إلى الارتقاء بمكانة إمارة دبي كوجهة عالمية مميزة وموقع جذاب للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمحتوى الإعلامي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأصحاب مواقع التصوير.

بنية تحتية

وفيما يتعلق بدور لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في تسهيل مهمة فريق العمل لإنجاز مشاهد الفيلم في دبي أشار الجناحي إلى أن اللجنة عملت على تعزيز قدرة دبي على استيعاب مثل هذه الإنتاجات الدولية الضخمة وتسخير بنيتها التحتية المتطورة لاستضافة الأعمال السينمائية العالمية بالتعاون مع فرق العمل المتفانية.

مشاركة إماراتية

وأعرب المخرج الروسي إيجور تشيتشكنوف عن سعادته بهذا التعاون الاستثنائي مع لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والذي يعد نقلة مميزة في مسيرة العمل الذي بدأ عرضه على منصة «كينوبويسك» الإلكترونية، التي تحظى بقاعدة مشاهدين عبر الإنترنت تتجاوز 12.2 مليون مستخدم، مجموعة أعمالها الأصلية، وتعد اليوم النسخة الثالثة من سلسلة فيلم «المعلقة الفضية» هي نسخة مبهرة بكل المقاييس كون أن معظم أحداثها تدور في دبي إلى جانب مشاركة أولى للممثل الإماراتي عبدالله بن حيدر ضمن فريق العمل الذي صور بعض مشاهده أيضاً في موسكو، وانتقل مع الفريق مباشرة إلى دبي لاستكمال أحداث الفيلم.

وأضاف تشيتشكنوف: أعتقد أن تجربتنا لن تكون الأخيرة وسوف تفتتح الباب أمام صناع الدراما الروسية والأفلام في اكتشاف مواقع فريدة من نوعها خارج موسكو، ويمكنها أن تستفيد بشكل مباشر من جهود لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني وكافة عمليات الدعم اللازمة للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

تجارب ريادية

وأشار الممثل وبطل العمل الروسي بافيل بريليتشني لتجسيد شخصية «إيجور سوكولوفسكي أنه عاشق لمدينة دبي ويزورها بشكل مستمر لدرجة أنه يفكر بشكل جاد في شراء منزل لعائلته، بهدف قضاء أوقات أطول في هذه المدينة المبهرة بكافة المقاييس، وأضاف: إن العمل بلا شك سوف يضيف إلى رصيده المهني في مجال التمثيل والسينما داخل وخارج موسكو، خاصة أن العديد من أحداث الفيلم مرتبطة بمشاهد أكشن وإثارة ضمن شوارع وأحياء المدينة التي استطاعت أن تلفت أنظار العالم نحو تجربتها الريادية في كافة المجالات وفي قطاع الإنتاج السينمائي بلا شك.