«ضي» المصري يحصد جائزة المهرجان الدولي المغاربي للفيلم

فاز فيلم «ضي»، للمخرج المصري كريم الشناوي، بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم،

في دورته الرابعة عشرة، التي أسدل الستار عليها

مساء أول من أمس، في مدينة وجدة شمال شرقي المغرب.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم السنغالي (ديمبا)، من إخراج مامادو ديا، فيما ذهبت جائزة السيناريو للفيلم المغربي (وشم الريح)، للمخرجة ليلى التريكي.

ومن بين الجوائز الأخرى: حصول التونسية فاطمة صفر على جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم (عائشة). وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم (ما بعد..)، للمخرجة الفلسطينية مها حاج، فيما حصل الفيلم المغربي (إخوة الرضاعة)، للمخرجة كنزة التازي، على جائزة لجنة التحكيم.