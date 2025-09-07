«مملكة القصب» ينافس على «الأوسكار»

أعلنت اللجنة الوطنية العراقية لاختيار فيلم العراق المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي أمس اختيار «مملكة القصب» للمخرج حسن هادي لخوض المنافسة على أكبر جائزة سينمائية دولية.

وقالت اللجنة في بيان إن القرار جاء «بعد سلسلة من الاجتماعات والمداولات المهنية التي قامت بها اللجنة، والتي شملت مشاهدة دقيقة ودراسة متأنية للأفلام المتقدمة للترشح، وفق المعايير والضوابط المعتمدة من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة».

وأضافت «اختيار (مملكة القصب) يأتي انعكاساً لجودة العمل، وتميز رؤيته السينمائية، وقدرته على تمثيل المشهد السينمائي العراقي في المحافل الدولية، بما يعكس صورة العراق الثقافية والفنية ويؤكد حضوره على الساحة العالمية». ومن المنتظر إعلان القائمة الأولية للأفلام المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، المخصصة للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في ديسمبر.

يقام حفل توزيع جوائز الدورة 98 للأوسكار في مارس المقبل.