حان وقت احتفاء هوليوود بفناني آسيا



أكدت الممثلة ميشيل يوه الحائزة جائزة أوسكار، أن الوقت حان لأن تهتم هوليوود أكثر بالشخصيات الأسطورية الآسيوية، مثل التي ظهرت في الفيلم الصيني «ني تشا 2» الذي أصبح فيلم الرسوم المتحركة الأعلى إيرادات تاريخياً على مستوى العالم.



وقالت يوه التي تؤدي بصوتها دور والدة ني تشا في دبلجة الفيلم باللغة الإنجليزية لرويترز «إنهم محاربون وأنصاف آلهة».



وأضافت «أعتقد أنهم مثل زيوس، كما تعلمون، وثور، لكن هذه شخصيات أسطورية خاصة بنا.

وأعتقد أن هذا أمر مهم للغاية، لأنك عندما تتعرف إلى أساطير ثقافة أخرى، يكون لديك فهم أفضل وأعمق، وتعلمك أن تتقبل شيئاً مختلفاً».

ويشكل فيلم «ني تشا 2» الذي توزعه شركة إيه 24 امتداداً لأحداث الفيلم الأول «ني تشا» الذي صدر عام 1999. وحقق الفيلم الأصلي إيرادات أكثر من 700 مليون دولار في أنحاء العالم.