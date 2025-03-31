المنافسة الشبابية العنوان الأبرز لموسم أفلام عيد الفطر في مصر

تشتعل المنافسة السينمائية في عيد الفطر 2025، حيث يشهد هذا الموسم منافسة قوية بين عدة أفلام تنتمي جميعها إلى تصنيفي الكوميديا أو اللايت، ما يعكس توجه صناع السينما نحو تقديم محتوى يناسب الأجواء الاحتفالية للعائلات والشباب الذين يفضلون قضاء العيد في صالات العرض، ولكن يبقى الملمح الأبرز فيها تنافس الشباب الذين يملكون حضوراً قوياً وطاغياً في هذه الأفلام التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، خاصة أن العيد يمثل فترة ذهبية للإيرادات السينمائية، حيث يقبل الجمهور على مشاهدة الأفلام الجديدة كجزء من طقوس الاحتفال.

«الصفا ثانوية بنات»

من اللافت هذا العام أن أغلب الأعمال المطروحة تدور في أجواء خفيفة مليئة بالمواقف الكوميدية، على غرار «الصفا ثانوية بنات»، وهو من بطولة علي ربيع، أوس أوس، سارة الشامي، وئام مجدي، محمد ثروت، لينا صوفيا، وتوانا الجوهري. ومن تأليف وليد أبوالمجد، وأمين جمال، وإخراج عمرو صلاح. ويأخذ الفيلم المشاهدين في رحلة كوميدية داخل مدرسة «الصفا الثانوية للبنات».

«نجوم الساحل»

يلعب دور البطولة في «نجوم الساحل»: أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، علي السبع، والرابر «فليكس»، ومن تأليف كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

ويروي الفيلم قصة شاب يقع في حب فتاة، لكنه يواجه صعوبات، فيقرر السفر إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه لمقابلتها، لكن الرحلة تأخذ منحى غير متوقع عندما يجد نفسه في سلسلة من المفارقات المضحكة. ويركز العمل على روح المغامرة والشبابية، مع توظيف موسيقى الراب التي يقدمها «فليكس»، ما يجعله قريباً من الفئة العمرية الأصغر.

«فار بـ7 ترواح»

المدهش والمثير الأبرز في فيلم «فار بـ7 ترواح» هو كونه من بطولة أكثر من 22 نجماً، من بينهم أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبوليلة، والمطرب مصطفى عنبة.

والعمل هو قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، ومن إخراج شادي علي.

ويأخذ الفيلم طابعاً كوميدياً يعتمد على تعدد القصص، حيث يجمع بين سبع حكايات مختلفة تتقاطع جميعها حول جثة غامضة تتنقل بين الشخصيات بشكل ساخر، وتتسبب هذه الجثة في حالة من الفوضى لكل من يتعامل معها، ما يؤدي إلى مواقف مضحكة ومشاهد غير متوقعة. ويتميز الفيلم بمشاركة عدد كبير من النجوم، ما يعزز من جاذبيته كعمل جماعي مليء بالمواقف الكوميدية المتنوعة.

عمود رئيس

يؤكد الناقد الفني هيثم مفيد عن أفلام عيد الفطر أن الموسم الحالي يعتمد على النجوم الشباب، خاصة بعد تأجيل فيلم «أسد» للفنان محمد رمضان إلى عيد الأضحى المقبل. وأوضح أن السبب وراء ذلك هو أن «أسد» فيلم تاريخي يتطلب تجهيزات ضخمة، حيث تدور أحداثه في القرن الـ13 الميلادي، وهو قريب إلى حد ما من شخصية «علي الزيبق» التي قدمها رمضان في فيلم «الكنز».