«وديمة وحليمة» يتصدر و«سما دبي» أفضل قناة و«المندوس» البرنامج الأقرب إلى قلوب المشاهدين

كشفت نتائج استطلاع «البيان» الخاص ببرامج ودراما رمضان 2025 في النصف الأول من الشهر الفضيل، الذي شارك فيه 2500 شخص، تصدر مسلسل «وديمة وحليمة 4»، الذي يعرض على قناة «سما دبي» قائمة أفضل الأعمال الدرامية الإماراتية في الموسم الحالي. كما تميزت قناة «سما دبي» وحجزت المرتبة الأولى بجدارة بوصفها أفضل قناة تلفزيونية.

وأما البرامج؛ فكان الفوز الأكبر من نصيب برنامج «المندوس»، في حين تقاسم لقب أفضل فنان إماراتي عبدالله زيد وعمر الملا، وكانت النجمة فاطمة الحوسني صاحبة الصدارة بصفتها أفضل فنانة إماراتية، وفي تصنيف أفضل فنان خليجي حاز الفنان داوود حسين المرتبة الأولى، بينما تربعت الفنانة حياة الفهد على القمة بين نجمات الدراما الخليجية، ومن بين الأسماء الكثيرة لنجوم الدراما العربية حظي النجمان، السوري أيمن زيدان، والمصري أحمد العوضي، على أعلى نسبة تصويت من المشاركين في الاستطلاع ضمن هذه الفئة، لتقابلهما على مستوى النجمات العربيات الفنانة منى واصف بصفتها أفضلهن لدى المشاهدين.

«وديمة وحليمة» أفضل مسلسل إماراتي

وكشفت تفاصيل نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه الآلاف، على صعيد الدراما المحلية، تحقيق مسلسل «وديمة وحليمة 4» الذي يعرض على قناة «سما دبي» المركز الأول بواقع %26 من الأصوات، وقد كتب العمل جاسم الخراز، وأخرجه عمر إبراهيم، وتتألق خلاله النجمتان سعاد علي وملاك الخالدي، ضمن إطار كوميدي بديع.

وحلَّ ثانياً مسلسل «وطن عمري» الذي يعرض على قناة «سما دبي»، حيث حصد نسبة 20 % من الأصوات، وهو عمل يقدم مزيجاً من القيم الأسرية والدراما الاجتماعية المشوقة، ومن تأليف الكاتبة الإماراتية مريم الزعابي، وإخراج عمار رضوان، وحقق مسلسل «البوم 2»، الذي يعرض على قناة أبوظبي نسبة 18 %، وتبعه في الترتيب بنسبة 16 %، مسلسل «الباء تحته نقطة» الذي يعرض على قناة الإمارات، ثم مسلسل «دنون» على قناة «سما دبي» بنسبة 8 %، بينما تقاسمت المسلسلات الأخرى نسبة الـ12 %.

«ليالي روكسي» أفضل مسلسل عربي

وعلى صعيد فئة أفضل مسلسل عربي يعرض على الشاشات المحلية، تصدر مسلسل «ليالي روكسي»، الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي بواقع 35 %، ثم تلاه «واحة الأعرابي»، الذي يعرض على قناة «سما دبي» بنسبة 20 %، وأتى بعده مسلسل «وش سعد»، الذي يعرض على قناة الإمارات وقناة أبوظبي بواقع 12 %، ثم مسلسل «نفس»، على شاشة تلفزيون دبي بنسبة 9 %. وذهبت نسبة 24 % إلى الأعمال الأخرى.

أفضل فنان إماراتي

وعلى صعيد أفضل فنان إماراتي، تقاسم المركز الأول عبدالله زيد وعمر الملا بنسبة 17 % لكل منهما. وقد حقق الفنان الإماراتي عبدالله زيد الذي أطلَّ على جمهوره ومحبيه عبر المسلسل الكوميدي «دنون»، نجاحاً باهراً، خلال أدائه في العمل، كما لفت الفنان الإماراتي عمر الملا انتباه الجماهير من خلال أدائه في الجزء الثاني من مسلسل «البوم» الذي قام ببطولته، في حين حل في المركز الثاني الفنان جابر نغموش بواقع 15 %، تلاه مرعي الحليان بنسبة 10 %، ثم أحمد الجسمي 9 %، وتلاه حبيب غلوم 6 %، وتوزعت نسبة 26 % على بقية الفنانين الإماراتيين.

فاطمة الحوسني أفضل فنانة إماراتية

رسَّخت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني مكانتها الإبداعية هذا الموسم الرمضاني، ببطولتها في مسلسلي «وطن عمري»، و«الباء تحته نقطة»، وحظيت بالمركز الأول في نتائج استطلاع «البيان» بوصفها أفضل فنانة إماراتية، إذ حصلت على نسبة 25 % من الأصوات، تلتها الفنانة أمل محمد 11 %، ثم عذاري السويدي 9 %، وتقاسمت المركز الرابع الفنانات ملاك الخالدي وهدى الخطيب وفاطمة البستكي بواقع 8 % لكل منهن، وتوزعت نسبة 31 % على بقية الفنانات الإماراتيات.

داوود حسين أفضل فنان خليجي

الفنان داوود حسين، الذي ربح حب الملايين منذ بدايات مسيرته الفنية، وتعلَّق بأعماله الخالدة الكبار والصغار، هو الرابح الأول في نتائج استطلاع «البيان» بوصفه أفضل فنان خليجي؛ إذ نال 13 % من الأصوات، تلاه الفنان عبدالمحسن النمر بواقع 12 %، ثم الفنان محمد المنصور 11 %، وحسن البلام 10 %، ومحمد نور 9 %، وذهبت نسبة 45 % إلى بقية الفنانين.

حياة الفهد أفضل فنانة خليجية

التاريخ الفني العريق، والأداء المتميز، والجدارة الكبيرة، عوامل ضمنت للفنانة القديرة حياة الفهد موقعها اللائق الذي احتلته في وجدان الجماهير المحبة لإبداعها الهادف؛ إذ نالت 31 % في استطلاع «البيان»، لتعتلي النجمة الكبيرة بهذه النتيجة صدارة تصنيف أفضل فنانة خليجية.

ونجحت حياة الفهد، التي تطلُّ هذا الموسم على جمهورها بشخصية «شاهة» في مسلسل «أفكار أمي»، في التقدم باكتساح على منافساتها من النجوم الخليجية اللامعة، وحلَّت بعدها في الترتيب الفنانة شجون الهاجري بواقع 11 %، تلتها بثينة الرئيسي 9 %، وتقاسمت المركز الرابع هيا عبدالسلام، وإلهام الفضالة، وإلهام علي، وسعاد علي بواقع 6 % لكل منهن، وتقاسمت بقية الفنانات الخليجيات نسبة 25 %.

أفضل فنان عربي

تقاسم المركز الأول الفنانان أيمن زيدان وأحمد العوضي، بواقع 16 % من الأصوات لكل منهما، وقد لمع الفنان أيمن زيدان في مسلسل «ليالي روكسي» ذي الأحداث المثيرة والمشوقة، بينما لعب أحمد العوضي دور البطل الشعبي في مسلسل «فهد البطل»، وتلاهما الفنان تيم حسن بواقع 10 %، وتقاسم المركز الرابع النجم المصري محمد هنيدي، ومصطفى شعبان، وحسن الرداد بواقع 7 % لكل منهم، وتوزعت 37 % على بقية الفنانين.

منى واصف أفضل فنانة عربية

الفنانة السورية منى واصف كانت هي الاسم الأكثر لمعاناً هذا العام في الدراما العربية، وحصلت على نسبة 20 % في استطلاع «البيان»، تلتها في المركز الثاني الفنانات: ليلى عبدالله، وسوسن بدر، وإيمي سمير غانم، ومي عز الدين بواقع 7 % لكل منهن، وحلت ثالثاً أسمهان توفيق ومي عمر بواقع 6 % لكل منهما، وذهبت نسبة 40 % إلى بقية الفنانات.

«المندوس» أفضل برنامج تلفزيوني

«يا وليدي هات المندوس».. كلمة السر ومفتاح بسمة ومتعة غدت تمثل عنواناً فريداً للتميز الذي راح يوقع به حضوره دوماً برنامج «المندوس» مع مقدمه الإعلامي المتألق عبدالله إسماعيل، وبات ينتظره جمهوره بشغف على شاشة قناة «سما دبي».

فلقد حاز «المندوس» قمة الصدارة في تصنيف أفضل برنامج تلفزيوني ضمن استطلاع «البيان» لهذا الموسم الرمضاني، حيث حقق نسبة 26 % من الأصوات، تلاه برنامج «قلبي اطمأن» بواقع 15 %، ثم «المفتش فصيح» 8 %، وحل برنامج «السوق القديم»، وبرنامج «دروب»، وبرنامج «الشارة» في المركز الرابع بواقع 6 % لكل منها، وتقاسمت بقية البرامج نسبة 33 %.

«سما دبي» أفضل قناة تلفزيونية

يؤكد اعتلاء قناة «سما دبي» قمة تصنيف أفضل قناة تلفزيونية في استطلاع «البيان» لهذا الموسم الرمضاني جدارة برامج مؤسسة دبي للإعلام بالتميز واستراتيجياتها المدروسة بعناية؛ إذ توَّج كلَّ تلك الجهود البارزة حصد «سما دبي» المركز الأول بواقع 36 %، وذلك بفضل ما تقدمه من برامج متنوعة نالت إعجاب المشاهدين.

وفي المركز الثاني، حلَّت قناة «إم بي سي» بواقع 15 %، وتوزعيت النسبة المتبقية (49 %)، على بقية القنوات التلفزيوينة.