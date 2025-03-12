«باب السين».. عمل درامي يناقش قضايا اجتماعية بنكهة كوميدية

أعمال درامية فريدة توفر من خلالها «دبي للإعلام» مشاهدة ممتعة تلبي أذواق مختلف فئات المجتمع، وتطرح قضايا اجتماعية بأساليب شائقة ومثيرة، ومنها المسلسل الدرامي الاجتماعي الكوميدي «باب السين»، من إخراج الإماراتية نهلة الفهد، والذي يتألق على شاشة تلفزيون دبي في شهر رمضان المبارك، وقد لاقى العمل استحسان الجمهور، بفضل فكرته الجديدة المميزة وأحداثه المتنوعة المليئة بالمواقف الطريفة.

ويشارك في المسلسل نخبة من الممثلين الإماراتيين والخليجيين ومنهم: عبدالعزيز النصار، وشيماء سليمان، وعلي السبع من المملكة العربية السعودية، وأمل محمد، وزينب كرم، وسعود بو شهري، وتأليف مريم نصير ومريم القلاف، وإشراف المنتج يوسف الغيث.

تجربة ملهمة

وأكدت المخرجة الإماراتية نهلة الفهد لـ«البيان» أن «باب السين» تجربة جميلة ومختلفة بالنسبة لي، وخاصة مع تميز الفكرة والنص، حيث تم تأليف العمل من قبل كاتبتين كويتيتين مرموقتين تعاونتا على إعداده، وهما: مريم القلاف ومريم نصير، مضيفة: «المختلف فيه أنه يحكي عن 4 إخوة يعيش كل واحد منهم في مكان، وتشاء الظروف أن يجتمعوا من جديد، فنراهم في جوانب اجتماعية وعائلية ودورهم كإخوة بين بعضهم بعضاً، ويتم تسليط الضوء على الأحداث والتجارب والدروس، وهو عمل اجتماعي فيه نوع من الكوميديا والدراما نتمنى أن يستفيد منه الناس. كما أن فكرة العمل جديدة لم تطرح سابقاً».

وتابعت: جهود مؤسسة دبي للإعلام كبيرة وتدعم أيضاً العناصر والمبدعين الإماراتيين في مختلف المجالات ولا سيما مجال الدراما، وتهيئ لهم الأجواء المناسبة ليتألقوا، إضافة إلى نشاط المؤسسة في التنويع بين الأعمال الدرامية والوجوه المتميزة المختلفة وإعطاء الواعدين الفرص. وأشارت إلى أن دبي للإعلام ساهمت أيضاً في إنتاج أعمال درامية كويتية ولم تكتفِ بإنتاجات محلية.

يطرح المسلسل قضايا اجتماعية في إطار كوميدي، ويدل اسم باب السين على أحد أبواب المعجم في دلالة على الحرف المشترك في أسماء الشخصيات الرئيسة التي تحاول فك شفرة الشخصيات ومحاولة فهم أفكار بعضهم بعضاً.

أحداث

تتناول أحداث المسلسل قصة سعود، الذي يتوفى والده، وينفذ وصيته، وهي جمع إخوته في منزل العائلة الكبير، وهم: سلمى التي عاشت وحيدة بحثاً عن الاستقلال، وسندس التي عاشت بمنزل خالتها منذ المراهقة، وسامي الذي كان يدرس بأستراليا، ويتواصل سعود بإخوته ليعرض عليهم وصية والدهم المتوفى، فيعود الإخوة للاجتماع بعد سنوات، لتنقلب حياة سعود رأساً على عقب ويشعر بالندم على تنفيذه للوصية.

يشعر سعود بالتغيير في المنزل بعد عودة إخوته، ويمر بمواقف متعددة بشكل يومي معهم، تتراوح بين الكوميديا والدراما.

وتنشأ العديد من الصراعات بين الإخوة واختلاف الشخصيات واختلاف الثقافات بينهم، ليبدأ سعود بخطط لإخراج إخوته من المنزل، بالمقابل سندس وسلمی تحاولان تزويج سعود لكي ينشغل بحياة جديدة، وهنا تبدأ الأحداث والمشكلات العائلية ويتعرض الإخوة لعدة مواقف تكون بمثابة اختبارات حقيقية لتقوية العلاقات الأسرية أو هدمها.

مراحل وتقلبات

يسلط العمل الضوء على عدة قضايا مثل: الرجل الذي يهتم بأبنائه وحيداً، وعلاقات الإخوة، ومشكلات العمل، والتعافي من المرض والبدايات الجديدة، والاستغلال والابتزاز، وفراغ التقاعد، والوحدة، وقضايا الحب بشكل عام. ويمر المسلسل بعدة مراحل وتقلبات في الشخصيات وعدة مواقف كوميدية ودرامية، نرى معها تنوعاً في الشكل الدرامي واللوكيشنات.