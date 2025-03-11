حمدة البساطة لـ«البيان»:دراما وبرامج «سما دبي» في رمضان تؤكد جدارتها وتميز محتواها

تحفل قناة «سما دبي» بأعمال درامية وبرامج معرفية ومنوعة في الموسم الرمضاني الحالي، الأمر الذي يجعلها جديرة بما تحققه من شعبية كبيرة لدى المشاهدين، حاصدة نسب مشاهدة عالية، مرسخة مكانة القناة وصدارتها في الشهر الفضيل.

وقد أكدت حمدة البساطة، مديرة قناة «سما دبي»، في هذا السياق، التزام القناة ومؤسسة دبي للإعلام، بتقديم محتوى متنوع وثري في رمضان يتضمن جرعات من المعلومات والمعرفة والترفيه وفنون الطهي وكل ما يُعنى بالحياة اليومية.

وبيّنت مديرة «سما دبي» أن البرامج التي تعرض في القناة منوعة وتتضمن كلاً من: «السوق القديم»، وهو برنامج مسابقات تراثي يومي يوفر تجربة تفاعلية مع المشاهدين عبر المشاركة والاتصال، تقدمه المذيعة ميثا محمد، وسط أجواء فريدة تحاكي سوق دبي القديم بمحاله المختلفة، فيكون جزءاً من المسابقة، كما يشارك أصحاب المحال في طرح أسئلة مختلفة على المشاركين بحسب اختصاصاتهم، مستعينين بالبضائع في محالهم.

وأوضحت البساطة، أن هناك أيضاً برنامج «المندوس» الجماهيري الكبير، الذي رسخ مكانته وقيمته الترفيهية والمعرفية على مدار السنوات، إذ إنه برنامج مسابقات ترفيهي، يقدمه الإعلامي المحبوب وصاحب الشعبية الكبيرة عبدالله إسماعيل، ويعود معه في هذا العام حاملاً الصناديق التي تحوي مختلف الجوائز والمفاجآت للمتسابقين، ومقدماً الكثير من الفوائد المعرفية والقيم الجمالية والتراثية، في أجواء ممزوجة بالمتعة والتشويق والفرح والمفاجآت، ويعيش فيه المشاهدون تجارب مفعمة بالتشويق والحماس والمرح، وتمتد حلقاته لساعة يومياً على مدار الشهر الكريم.

تفاعل وتشويق

وتابعت حمدة البساطة: «كما يعرض برنامج «قيم» في موسمه الرابع مستوحياً مواضيعه من قصص الناس وتجاربهم التي كان لها تأثير كبير في مسيرة حياتهم وفي المحيطين بهم، ويبرز البرنامج مدى تفاعل وتأثير السلوكيات الإنسانية الإيجابية في الفرد والمجتمع، وهو من تقديم الإعلامية ديالا علي، ومكون من 20 حلقة».

وأضافت: «أما برنامج «المفتش فصيح» في موسمه الرابع، والذي يعرض على شاشة سما دبي، فهو يرسخ ويعلي قيمة اللغة العربية وأهميتها ومكانتها، وذلك بصيغة شيقة تتنوع ما بين المشاهد الدرامية والفقرات التعليمية.

وقد تمت إضافة فقرات جديدة للموسم الحالي، مثل فقرة «أبو العرّيف»، الذي يدعي معرفته بكل شيء، وفقرة «خيمة فصيح»، التي يجتمع فيها عدد من زملائه ويحكي لهم حكايات عن أمثال العرب». وأشارت إلى أن البرنامج يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة اللغة العربية ويدعم المخزون اللغوي عند المشاهد العربي، ومدته نصف ساعة ويستمر 15 حلقة، ويقدمه الإعلامي أيوب يوسف.

وعن برنامج «بين الخطر»، قالت حمدة البساطة: «يقوم صانع المحتوى راشد الرميثي في هذا البرنامج بالسفر إلى أماكن مختلفة في العالم ليكتشف جوانب مختلفة من حياة الشعوب، ويعيش تجارب متنوعة قد تعرضه للخطر في أغلب الأحيان، ليستخلص دروساً مفيدة من تلك التجارب يسردها للمشاهد في قالب وثائقي، ويستمر على مدار 15 حلقة مدة كل منها 15 دقيقة».

واستطردت: «أما برنامج «مع النجوم»، الذي يستضيف فيه وليد المرزوقي عدداً من الشخصيات الفنية والثقافية ويتحاور معهم، فيأتي كاستعادة جميلة لتفاصيل البدايات والمحطات المهمة في حياة الفنانين، وذلك لنصف ساعة يومياً.

ولا تتوقف البرامج الرمضانية المعروضة على شاشة سما دبي عند ذلك، إذ تشمل «رمضان في دبي»، وهو برنامج إخباري اجتماعي يومي يقدم للجمهور نظرة شاملة عن المبادرات والفعاليات الرمضانية في دبي والإمارات، والأحداث والأنشطة الاجتماعية، والفنية، والثقافية، في قالب يومي إخباري منوّع.

وعن برنامج «بصمات»، في موسمه الثامن، قالت مديرة قناة «سما دبي»: «يستعرض عوض بن حاسوم الدرمكي في البرنامج خلاصة المعرفة البشرية التي اكتسبها أشخاص وثّقوا تلك التجارب واستخلصوا منها الحكم المفيدة والقيم التي تدلنا على أدوات التعامل في المواقف المختلفة التي تصادفنا في حياتنا اليومية، وبأسلوب قصصي مشوق، تسرد حكايات ومواقف تاريخية».

وأردفت: «وفي إضافة لموائد الشهر الفضيل، يأتي برنامج «هني وعافية» في موسمه الثاني، ليبث أفكاراً إبداعية جديدة ويقدم أطباقاً مبتكرة تنقلها خبرة الشيف الإماراتية أسماء الزعابي التي تقدم في هذا الموسم قائمة طويلة من الوجبات المختلفة التي يمكن للمشاهدين الاستفادة من وصفاتها السريعة، ويمتد البرنامج على مدار الشهر الفضيل 5 دقائق يومياً».

فكاهة ومرح

وتابعت حمدة البساطة: «هناك أيضاً برنامج «بنشدك» في موسمه الثالث، وهو برنامج تفاعلي مع الجمهور يتميز بأجوائه الفكاهية المرحة، ويطرح فيه أحمد الكتبي أسئلة على الجمهور في دبي، تختبر معلوماتهم المتعلقة بالتراث الإماراتي، وإضافة لذلك يستعرض البرنامج أجواء وفعاليات دبي المختلفة.

وكذلك، وفي الدورة البرامجية لشهر رمضان في «سما دبي»، يطل على الجمهور برنامج «سنة من السنين»، الذي يختص بحكايات وأحداث ارتبطت بذاكرة الناس، وشكّلت حديث المجتمع في فترة من الفترات، يسردها الباحث راشد بن هاشم، الذي يحكي لنا عنها ويروي كل تفاصيلها ويخبرنا عن الشخصيات التي عاصرت تلك الأحداث وتحولاتها المختلفة، ويستمر طيلة أيام الشهر الفضيل بواقع خمس دقائق يومياً.

كما يشتمل برنامج «الطبيعة» على لقطات مصورة للحياة البرية في محميات دبي، تظهر تفاصيل حياة المخلوقات التي تتصرف بحرية، ويقدمه المصور الإماراتي علي بن ثالث».

تنوع

ومضت حمدة البساطة بالقول: «تستمر جعبة البرامج والفقرات الرمضانية المباشرة، لتشتمل على «تبيان»، وهو برنامج يبث على الهواء مباشرة، يستقبل فيه فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أسئلة واستفسارات الجمهور يومياً عبر الرسائل النصية التي ترد إلى البرنامج ليجيب عنها.

أما «المدفع الرحال»، فيواصل بث أجواء ما قبل الإفطار للجمهور عبر تجوال مدفع الإفطار في ربوع مناطق وأحياء دبي بعدما أصبح أحد الطقوس المتميزة في شهر رمضان والتي تسبق موعد أذان المغرب، إضافة إلى نقل صلاة التراويح مباشرة يومياً على مدار الشهر».

وأردفت: «أخيراً، هناك «قصة قرار»، وهو برنامج يناقش قضايا محاكم الأسرة ويقدم حلولاً واقعية لتعزيز التفاهم الأسري وتقليل النزاعات عبر دروس مستفادة ونصائح عملية، ومدته 15 دقيقة يومياً، من تقديم أحمد عبدالكريم، إضافة لبرنامج «من حياة الصحابة»، من تقديم فضيلة الشيخ خالد إسماعيل، والذي يستعرض مواقف مؤثرة من حياة الصحابة وقيم الإيمان والتضحية والشجاعة».