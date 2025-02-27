سالم باليوحة لـ« البيان »: «دبي للإعلام» تمنح المواهب الإماراتية بوابة للعالمية

أكد سالم باليوحة، المدير العام لـ«استوديوهات دبي»، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام لـ«البيان»، على هامش الإعلان عن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم «سيتي أوف لايف»، أن المؤسسة تستهدف استقبال المواهب الإماراتية من خلال تبني هذه التجربة الفريدة، والتي اعتبرها بداية لمزيد من التجارب الناجحة في المستقبل القريب، وذلك في إطار التزام المؤسسة بإعادة تشكيل صناعة السينما في إمارة دبي، واستقطاب المواهب الإماراتية في مجالات التمثيل والإخراج، لتعزيز وإثراء مشهد دبي الإبداعي والفني، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ووصف الفيلم بأنه يعد أول تجربة إماراتية فريدة وناضجة، لافتاً إلى أن الفيلم سيعرض خلال النصف الأخير من العام الجاري.

وأضاف: «نفخر بمواصلتنا توفير منصات تمنح المواهب السينمائية الإماراتية اليافعة فرصة الانتقال إلى الساحة العالمية».

وحول ما يميز النسخة الثانية من الفيلم أوضح المخرج الإماراتي علي مصطفى، أن الشغف الكبير للفنانين من مختلف الجنسيات المشاركين في العمل ورغبتهم في إظهاره بالصورة اللائقة للمدينة التي يحمل اسمها، هو ما يميز هذا العمل.

وأكد أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت الشيقة، كما أن النهاية غير متوقعة للمشاهد.

وتوقع أن تحقق النسخة الثانية مبيعات أعلى من الأولى، كما أوضح أن مشاهد الفيلم تتم في جميع أنحاء ومناطق إمارة دبي، ليتيح للمشاهد فرصة التمتع بالفنون البصرية والإبداعات الفنية المحلية والتنوع الثقافي الحاصل في المدينة.

بدوره، أكد الإعلامي والممثل الإماراتي سعود الكعبي أن الفيلم يجسد قصة التعايش والتسامح والتنوع الثقافي الذي تتميز به دبي، وينسجم مع إثراء الحراك الثقافي في دبي ودعم السياحة الثقافية فيها، معبراً عن شعوره بالسعادة والفخر والإثارة بالمشاركة في هذا الفيلم المميز، وفي هذه النسخة تحديداً التي تعتبر أقوى وأشمل.

وأشار إلى أن الفيلم يعتبر نقلة نوعية له، وأن العمل مع المخرج علي مصطفى ممتع، حيث ساهم الأخير في دعم وتطوير موهبته في مجال التمثيل وانتقاله من العمل كمقدم برامج إلى السينما.