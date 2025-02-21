الرسوم المتحركة تبحث عن مكان في الأوسكار

يسعى صناع أفلام الرسوم المتحركة إلى أن يكون لهم مكان في المنافسة على جائزة أفضل فيلم بعد حرمان هذه الأفلام من ذلك لعدة سنوات.

وقال ميرلين كروسينجهام الذي شارك في إخراج فيلم «والاس اند جروميت»: الرسوم المتحركة لها مكانة خاصة، لذلك نود أن ندعمها لتتأهل لجائزة أفضل فيلم.

واحتلت أفلام الرسوم المتحركة خمسة مراكز بين أفضل عشرة أفلام من حيث الإيرادات في 2024.

وقالت بوني أرنولد المنتجة التنفيذية المخضرمة التي عملت لدى شركات ديزني أنيميشن وبيكسار أنيميشن «أعتقد أننا أصبحنا في الحسبان أكثر فأكثر، الأمر أشبه بسقف زجاجي بالنسبة لنا»، في إشارة إلى حاجز غير حقيقي أمام تقدم أفلام الرسوم المتحركة.