"ذا ديفل ويرز بردا " الجزء الثاني في مايو 2026

بالاستناد إلى الرواية الأكثر مبيعًا "ذا ديفل ويرز برادا" بنفس الاسم التي كتبتها لورين وايسبرغر، من المتوقع أن يُطلق الجزء الثاني من الفيلم في الاول من مايو 2026.

أعلنت شركة ديزني لأول مرة عن تطوير هذا العمل في العام الماضي، حيث أكدت الاستوديو تحديد تاريخ الإصدار هذا الأسبوع، وبذلك يمر 20 عامًا على إصدار الفيلم الأصلي.

لا تزال تفاصيل القصة غير معلنة بشكل رسمي، لكن هناك بعض التلميحات التي تشير إلى أن المؤلفة لورين وايسبرغر قد أصدرت جزءًا ثانيًا من روايتها في عام 2013 بعنوان "انتقام برادا: عودة الشيطان"، وفيه تظهة شخصية " أن آندي ساكس"، بعد حوالي عقد من مغادرتها "رانواي"، تتألق في وظيفة جديدة بمجلة زفاف ناجحة، ومع خطيب مرموق. إلا أن يوم زفافها يُهدد كل شيء من قبل اكتشاف من الماضي، حيث تواجه مرة أخرى شخصية ميرندا بريستي.

لا يقتبس الجزء الجديد من الرواية بل يستلهم خطّه الدرامي من التطورات المهنية للشخصيات.

تدور الحبكة حول مواجهة «ميرندا» لتحديات أفول الصحافة الورقية، واستعدادها المحتمل للتقاعد، في مقابل صعود «إميلي» التي تمسك بميزانيات الإعلانات وتفرض شروطها على بقاء مجلة " رنواي ". هكذا، يتحوّل الصراع بين المرأتين إلى مواجهة رمزية بين السلطة القديمة والقوى الجديدة التي تحرك الصناعة اليوم

ومن جانب اخر يتتبع الجزء الثاني من الفيلم قصة خريجة الجامعة الحديثة "آندي ساكس"، التي تؤدي دورها آن هاثاوي، والتي تحصل على وظيفة كمساعدة لـ ميرندا بريستي، التي تقدم شخصيتها ميريل ستريب، وهي محررة مجلة أزياء قوية ومتطلبة تُدعى "رانواي". في البداية، تكافح آندي مع العمل في المجلة، وتبدأ في العثور على مكانتها بمساعدة زميلها نايجل (ستانلي توشي) وحتى المساعدة الأولى لميراندا، إيميلي (إيميلي بلانت). ومع تطور دورها وتقدمها في المجلة، تواجه تحديات في موازنة حياتها الشخصية وطموحاتها المهنية على المدى الطويل.

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ووفقًا لموقع " فيرتي انترتيمنيت " ، سيركز الجزء الثاني على ميرندا بريستي، ويستعرض مسيرتها المهنية وسط تراجع صناعة المجلات التقليدية، حيث تتصدى لمواجهة شخصية إيميلي بلانت، التي أصبحت الآن تنفيذية قوية في مجموعة فاخرة تعتمد على الإعلانات بشكل كبير.

وقد أبدى بعض أعضاء فريق العمل في الجزء الأول رغبتهم في العودة قبل أن تؤكد شركة ديزني رسمياً وجود جزء ثانٍ، ومن بين هؤلاء الممثلة إيميلي بلانت، التي لعبت دور المساعدة الأولى لميراندا بريستي، حيث أكدت لمجلة "بيبول" في العام الماضي أنها لا تستطيع مناقشة تفاصيل المشروع، لكنها اعتبرت رد الفعل الإيجابي على خبر الجزء الثاني "رائعًا". وفي يونيو، أكدت بشكل غير مباشر عودتها عندما أخبرت "Entertainment Tonight" بأنها ستبدأ التصوير في يوليو، وقالت: "الأمر غريب جدًا، لم أقرأ النص حتى الآن، لا أعلم."

ومن المتوقع أن تتجنب ميريل ستريب، بطلة العمل، التقمص الكامل للشخصية هذه المرة، حيث أبدت عدم راحة في الماضي، مؤكدة أنها كانت تعيسة جدًا أثناء التصوير، وأنها كانت تسمع ضحك وزغاريد فريق العمل، وهو ما دفعها إلى التوقف عن التقمص الكامل للشخصية.

أما من ناحية فريق التمثيل، فإن فريق العمل يتوسع بشكل كبير، إذ انضمت سيمون آشلي من و نجوم هوليوود مثل لوسي بالإضافة إلى ممثلين من برودواي مثل هيلين ج. شين وكونراد ريكامورا. أما عن نجم الفيلم، هاثاوي، فقد تم تصويرها وهي تؤدي شخصيتها الشهيرة في 21 يوليو، حيث شوهدت في حشد من الناس في نيويورك ترتدي فستانًا واسعًا من الكتان ملون من تصميم غابرييلا هيرست.