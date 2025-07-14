ميرو ريمو يحصد الجائزة الكبرى في «كارلوفي فاري» السينمائي

حصل المخرج السلوفاكي ميرو ريمو على الكرة الكريستالية أي الجائزة الكبرى عن فيلمه الوثائقي «الأفضل أن تصاب بالجنون في البرية» في الدورة 59 لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في جمهورية التشيك أول من أمس السبت.

ويتناول فيلم ريمو قصة حياة الأخوين التوأمين اللذين يعيشان في مزرعة معزولة في غابة بوهيميا التشيكية بالقرب من الحدود الألمانية.

وتحمل الجائزة الكبرى للمهرجان جائزة نقدية قدرها 25 ألف يورو (29 ألف دولار).

وتضمن برنامج فعالية هذا العام مشاركة أكثر من 130 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً.

ويعد المهرجان، الذي أسس عام 1946، أحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم، وكان يقام في الأصل بالتناوب مع نظيره في موسكو.

ويجذب المهرجان عشرات الآلاف من الزوار كل عام إلى مدينة المنتجع كارلوفي فاري في غربي جمهورية التشيك.

ومن بين زوار هذا العام نجم هوليوود مايكل دوجلاس، الذي قدم نسخة مرممة من الفيلم الكلاسيكي «طار فوق عش الوقواق» الذي شارك في إنتاجه.