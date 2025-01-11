أليك بالدوين يقاضي الادعاء في قضية «راست»

رفع الممثل الأمريكي أليك بالدوين دعوى قضائية اتهم فيها من حاولوا مقاضاته بتهمة قتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم «راست» بانتهاك الحقوق المدنية والملاحقة القضائية الكيدية.

وتزعم الدعوى أن مدعي العموم قاموا عمداً بإخفاء الأدلة التي كانت ستبرئ بالدوين من المسؤولية وأنهم «سعوا في كل مرة إلى تحميله المسؤولية» لـ«عرض القضية في المحكمة بطريقة خبيثة» بهدف محاكمته وإدانته، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وتشير الدعوى إلى أن المدعى عليهم، بمن فيهم المدعي الخاص كاري موريسي ومدعية سانتا في ماري كارماك-ألتويس، كانوا «مغرمين برغبتهم في إدانة بالدوين لأسباب خاطئة». وفي بيان قدمته لوكالة «بي إيه ميديا»، قالت موريسي: «في أكتوبر 2023، أصبح فريق الادعاء على علم بأن بالدوين ينوي رفع دعوى مدنية مضادة».

وأضافت: «نتطلع إلى يومنا في المحكمة».

وقد تم عرض الدعوى القضائية بعد أقل من شهر من قيام موريسي بسحب استئناف ضد قرار المحكمة الذي أسقط تهمة القتل غير العمد ضد بالدوين، وذلك بعد حادث إطلاق النار القاتل على هاتشينز في موقع تصوير فيلم «راست» في سانتا في عام 2021.

وكان بالدوين، النجم الرئيسي والمنتج المشارك للفيلم، يوجه مسدساً عندما انطلقت رصاصات من المسدس مما أسفر عن مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج جويل سوزا.