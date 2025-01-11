«الأقصر للسينما الأفريقية» يكرّم خالد النبوي

كرّم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في افتتاح دورته الرابعة عشرة في مصر، الخميس، الممثل خالد النبوي.

وقال النبوي (58 عاماً) إنه يعتبر هذا التكريم حافزاً لما هو قادم، وليس تقديراً عما مضى من أعمال. وأضاف: «هذا التكريم يبدو تقديراً لما حققته، ولكني أراه تقديراً لخمسين مخرجاً عملت معهم، تقديراً لخمسين كاتباً كان لي الحظ أن أجسد شخصياتهم وأنقل أفكارهم وأقول حوارهم، تقديراً لخمسين منتجاً أو أكثر، تقديراً لتعاون حقيقي مع أساتذة كبار على الشاشة».

وكرم المهرجان أيضاً في حفل الافتتاح، الذي أقيم بساحة معبد الأقصر، الممثل التونسي أحمد الحفيان، والمخرج السنغالي موسى سيني أبسا، والممثلة أكوسوا بوسيا من غانا، والمخرج المصري مجدي أحمد علي.

كما وجه المهرجان تحية خاصة لروح السيناريست بشير الديك الذي توفي الشهر الماضي والسيناريست عاطف بشاي الذي توفي في أغسطس الماضي. وتقام الدورة الرابعة عشرة للمهرجان تحت شعار «السينما الأفريقية قمر 14»، وهي مهداة لاسم الممثل الراحل نور الشريف.

ويعرض المهرجان الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين ويمتد حتى 15 يناير الجاري أكثر من 60 فيلماً، كما يخصص برنامجاً للفيلم الفلسطيني. ويتنافس الفيلمان المصريان «الهوى سلطان» و«لأول مرة» ضمن المسابقة الرئيسية للأفلام الطويلة التي تضم 11 فيلماً من تونس وتوجو والسنغال ومدغشقر ومالي والكاميرون ونيجيريا والجزائر ورواندا.