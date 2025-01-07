«ذا بروتاليست» و«إميليا» يتصدران فائزي «غولدن غلوب»

حصد الفيلم الملحمي «ذا بروتاليست» الذي تدور أحداثه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفيلم الإثارة الغنائي الناطق بالإسبانية «إميليا بيريث» جوائز غولدن غلوب (الكرة الذهبية)، أول من أمس، في حفل توزيع الجوائز السنوي الذي تستهل به هوليوود موسم الجوائز في العام الجديد.

وبناء على تصويت 334 صحفياً متخصصاً في مجال الترفيه من 85 دولة لاختيار الفائزين بجوائز غولدن غلوب، حصل (ذا بروتاليست) على جائزة أفضل فيلم في فئة الدراما وحصل النجم أدريان برودي على جائزة أفضل ممثل في فئة الدراما عن دوره في الفيلم.

كما فاز برادي كوربيت مخرج (ذا بروتاليست) بجائزة أفضل مخرج.

وفاز فيلم (إميليا بيريث) على جائزة أفضل فيلم في فئة الأفلام الغنائية والكوميدية، وتصدر الفيلم، وهو من إنتاج نتفليكس قائمة الفائزين بالحصول على أربع جوائز.

وفاز فيلم (ويكد) الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر.

وحصلت ديمي مور على جائزة أفضل ممثلة في فئة الأفلام الغنائية والكوميدية عن دورها في فيلم (ذا سابستانس).