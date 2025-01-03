«غولدن غلوب» يفتتح موسم الجوائز في هوليوود

تستهل هوليوود موسم جوائز العام الجديد يوم الأحد بحفل «غولدن غلوب»، «الكرة الذهبية»، السنوي الذي سيشهد تنافس أفلام مثل «ويكد» و«ذا بروتاليست» و«إميليا بيريث» على الجوائز والاهتمام قبل الأوسكار. ومن بين النجوم المتنافسين على جوائز التمثيل تيموثي شالاميه وسيلينا جوميز وأريانا جراندي وأنجلينا جولي في الحفل الذي ستقدمه لأول مرة الممثلة الكوميدية نيكي جلاسر.

ويتصدر الفيلم الغنائي الناطق بالإسبانية «إميليا بيريث» والفيلم الملحمي «ذا بروتاليست» الذي تدور أحداثه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الترشيحات لأفضل فيلم. وتضم الأفلام المتنافسة أيضاً «كونكليف»، الذي يدور حول اختيار البابا، وفيلمين من بطولة شالاميه، هما «إيه كومبليت أنون» عن السيرة الذاتية لبوب ديلان والجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي «دون».

ومن بين الأفلام المرشحة في هذه الفئة فيلم «ويكد» الذي حقق إيرادات كبيرة والفيلم الرومانسي الكوميدي «أنورا». وفي فئة الأعمال التلفزيونية، يتصدر مسلسل «ذا بير» الترشيحات لجوائز غولدن غلوب، يليه مسلسل الغموض والكوميديا «أونلي ميردرز إن ذا بيلدينج» والمسلسل الملحمي التاريخي «شوجن».