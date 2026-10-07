أتمت شركة «باراماونت سكاي دانس»، أمس، صفقة استحواذ ​ضخمة على شركة «وارنر براذرز ديسكفري» بقيمة 110 مليارات دولار، ما ‌أدى إلى ​ظهور عملاق جديد في هوليوود باسم «سكاي دانس»، ومنح الرئيس التنفيذي ديفيد إليسون السيطرة على إحدى أكبر شركات الترفيه في العالم.

وتجمع هذه الصفقة بين الشركتين اللتين أنتجتا سلسلتي أفلام «مهمة مستحيلة»، و«هاري بوتر»، وشركة دي.سي ستوديوز، مع شبكات تلفزيون وبث رئيسية مثل (سي.بي.إس) و(سي.إن.إن) و(باراماونت+) و(إتش.بي.أو ماكس) ⁠لتشكل شركة ترفيه ضخمة تغطي مجالات السينما والتلفزيون والأخبار.

وانتقل سهم الشركة المندمجة أمس من بورصة ناسداك إلى بورصة نيويورك.