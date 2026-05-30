سبيلبرج: لا ذكاء اصطناعي في صناعة أفلامي

قال المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج، إنه لا يستخدم الذكاء الاصطناعي في صناعة أفلامه، مؤكداً أن هذه التقنية لا مكان لها في عمله الإبداعي كونه مخرجاً، موجهاً في الوقت نفسه تحذيراً إلى هوليوود من إقحام هذه الأداة في العمل الإبداعي.

وقال سبيلبرج (79 عاماً) في مقابلة مع مجلة «شتيرن» الألمانية: «هناك مجال للذكاء الاصطناعي في الطب والبحث العلمي. لكنني لا استخدم الذكاء الاصطناعي حتى كأداة للبحث».

وأضاف المخرج الحائز جائزة الأوسكار عن فيلمي «قائمة شندلر» و» الجندي رايان»: «لا توجد في أفلامي مؤثرات خاصة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن هذه التقنية قد تكون مفيدة في تنظيم الإنتاج السينمائي وإعداد الميزانيات، لكنه شدد قائلاً: «عندما أجلس مع خمسة كتاب في غرفة واحدة، فلا مكان للذكاء الاصطناعي على هذه الطاولة».

ووجه سبيلبرج نداء إلى صناعة السينما الأمريكية قائلاً: «يجب على هوليوود أن تمنع الذكاء الاصطناعي من أن يحل محلنا».