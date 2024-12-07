«البحر الأحمر السينمائي» يكرم فان ديزل وعامر خان ومنى زكي



انطلقت الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي أول من أمس في مدينة جدة السعودية وسط حضور لعدد كبير من نجوم هوليوود وبوليوود والمنطقة العربية. أقيم الافتتاح في منطقة جدة التاريخية المعروفة باسم «البلد»، حيث المقر الجديد للمهرجان الذي يتخذ هذا العام شعار «للسينما بيت جديد».

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الممثل الأمريكي فان ديزل بجائزة «اليُسر الفخرية» وكذلك الممثلة المصرية منى زكي والممثل الهندي عامر خان والممثلة الأمريكية البريطانية إيميلي بلنت. يعرض المهرجان في هذه الدورة 122 فيلماً من 85 دولة من بينها 16 فيلماً تتنافس ضمن المسابقة الرسمية على «جوائز اليُسر» لمخرجين من آسيا وأفريقيا والدول العربية.

ومن بين أفلام المسابقة الفيلم السعودي (صيفي) للمخرج وائل أبو منصور والفيلم السعودي المصري (ضي - سيرة أهل الضي) للمخرج كريم الشناوي والفيلم المصري السعودي (البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو) من إخراج خالد منصور.