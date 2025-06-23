هل ينجح دايفيد كورينسويت في إحياء أسطورة سوبرمان؟



بعد سنوات من الانتظار ومعارك طويلة بين جمهور عالم «دي سي» يقترب موعد إصدار فيلم «سوبرمان» للمخرج جيمس غان، المقرر عرضه في 11 يوليو 2025. يُعد هذا الفيلم أول إنتاج روائي طويل لـ«استوديوهات دي سي»، ليشكل بداية حاسمة، ويعيد إحياء أحد أعظم الأبطال الخارقين في التاريخ. يُعتبر العمل نقطة انطلاق لعالم سينمائي موحد، يهدف إلى توحيد جميع شخصيات «دي سي» في إطار واحد، مع إعادة صياغة لقصة سوبرمان، وإلغاء جميع الأفلام التي صدرت خلال الـ12 عاماً الماضية.



كوكب كريبتون



بعد ما يقارب من عقد من الزمن مع الممثل هينري كافيل في الدور يظهر وجه جديد للبطل الخارق، هو الممثل دايفيد كورينسويت، ليصبح الممثل السادس، الذي يلعب دور سوبرمان في تاريخ السينما. ويُعد أول فيلم لـ«دي سي» يُقدم فيه العديد من الشخصيات الشهيرة من عالم القصص المصورة للبطل. تدور أحداث الفيلم حول شخصية كلارك كينت، الذي يتلقى قوى خارقة من كوكب كريبتون، ويجد نفسه أمام تحديات جديدة، تتعلق بمسؤوليته حامياً للكون، وسط مخاطر تهدد الأرض من أعداء داخليين وخارجيين.

يركز العمل على رحلة اكتشاف الذات، وكيفية تفاعل الشخصية مع مسؤوليتها الكبرى، مع تسليط الضوء على علاقته مع شخصية لويس لين، التي تلعب دورها ريتشيل بروشنهان، وشخصية جيمي أولسن، التي يؤديها سكاي لير جيسوندو، كما يتناول الفيلم ظهور شخصيات أخرى من عالم القصص المصورة، مثل لوك لوتور، الذي يلعب دوره نيكولاس هولت، وإيف تيسشماخر، التي تؤديها سارة سمبايو، وأوتيس، الذي يلعبه تيرينس روزمور، وبيري وايت، الذي يُجسد دوره ويندل بيرس، وجوناثان كينت، الذي يؤديه بروت تايلور فنس، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل جاي جاردنر وهاوك جيرل، التي يلعبها ناثان فيليون، وإيزابيلا ميرسد على التوالي، وميتامورفوه، الذي يلعبه أنتوني كارين، ومستر تريفك، الذي يؤديه إيدي جاثيجي.



وهم الطيران



الجدير بالذكر أن فريق العمل استخدم تقنية تُعرف الآن باسم «نظام زوبتك» («Zoptic System») لإنشاء وهم الطيران الخاص بسوبرمان، حيث تم دمج صورة خلفية رقمية لمنظر المدينة مع الكاميرات السينمائية، وبرمجت بحيث تتراجع مع تكبير الكاميرا على الممثل دايفيد كورينسويت، ما أعطى انطباعاً بالحركة فوق مدينة ميتروبوليس، وأحيا شخصية سوبرمان بطريقة لم تُحقق من قبل في عالم السينما، أما المشاهد الأخرى فكانت تتطلب تقنيات تصوير مختلفة، أحياناً تعتمد على تعليق البطل بواسطة أسلاك وتحريكه حول الموقع.

تم تصوير الفيلم باستخدام أحدث التقنيات السينمائية، وبتكلفة تقدر بـ«225 مليون دولار»، لضمان تقديم صورة مرئية مذهلة، مع استثمار كبير في التصوير، والإخراج، والتأثيرات البصرية. من أبرز ما يميز العمل هو استخدام تقنية «نظام زوبتك» («Zoptic System») لإنشاء مشاهد الطيران الواقعية، حيث تم دمج صور خلفية رقمية لمنظر المدينة مع الكاميرات السينمائية، بحيث تتراجع مع تكبير الكاميرا على الممثل دايفيد كورينسويت، ما خلق وهم حركة واقعية فوق مدينة ميتروبوليس، وأسهم في إحياء شخصية البطل بطريقة لم يسبق لها مثيل.



800 مليون دولار



من المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، خاصة مع بداية عالم «دي سي» الجديد، حيث يسعى إلى تقديم شخصيات وقصص أكثر عمقاً، وتلبية تطلعات الجمهور المعاصر. وتشير التقديرات إلى أن إيراداته قد تتجاوز 800 مليون دولار في الأشهر الأولى، مع مبيعات ضخمة على منصات البث الرقمي، وحضور واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إقبال كبير على المنتجات التجارية المرتبطة بالفيلم، وتبلغ تكلفة فيلم «سوبرمان 2025»، الذي أخرجه جيمس غان، حوالي «225 مليون دولار»، ويؤكد النقاد أن الفيلم بحاجة إلى تحقيق مبيعات في شباك التذاكر الدولية بقيمة 500 مليون دولار لتحقيق التعادل، وأكثر من 700 مليون دولار ليعتبر ناجحاً.