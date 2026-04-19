دور السينما تتوقع انتعاشاً هذا الصيف مع «سبايدر مان»

تضيء ​شاشات السينما هذا الصيف مغامرة جديدة ​من «سبايدر مان»، كما تظهر الشخصية الخيالية «بيبي يودا» لأول مرة على الشاشة الكبيرة، في موسم ⁠يأمل مشغلو دور السينما أن يكون الأكثر إقبالاً منذ جائحة كوفيد.

وفي فعالية «سينماكون» التي أقيمت الأسبوع الماضي في لاس فيغاس استقبل أصحاب دور السينما بحماس مقاطع من الأفلام المرتقبة مثل «سبايدرمان: براند ‌نيو داي» و«توي ‌ستوري 5»، وفيلم يحمل اسم «الأوديسة» للمخرج كريستوفر ​نولان.

ويبدأ موسم الصيف ​في هوليوود، الذي ⁠عادة ما يحقق نحو 40 % من إيرادات شباك التذاكر، ​في ⁠أوائل ⁠مايو بعرض للكوميديا الراقية «ذا ديفل ويرز برادا 2»، ومن بين الإصدارات الأخرى فيلم «ذا ماندالوريان اند جروجو» من سلسلة حرب النجوم، الذي يضم شخصية «بيبي يودا» الشهيرة، وفيلم «ديسكلوجر داي» للمخرج سبيلبرج عن الأجسام الفضائية.