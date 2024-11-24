فلسطين تحصد عدة جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي

حصدت فلسطين عدة جوائز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، والتي أقيمت خلال الفترة من 13 وحتى 22 من نوفمبر الجاري، في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمي.

واستهلت فعاليات الحفل بقصيدة «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»، للشاعر الراحل محمود درويش، وتقديم عرض فني من فلسطين، لفرقة «وطن للفنون الشعبية»، ومن ثم إعلان الفائزين من صناع الأفلام، بجوائز مسابقات المهرجان المختلفة.

وحصد الفيلم الفلسطيني «حالة عشق: غسان أبو ستة»، للمخرجتين كارول منصور، ومنى الخالدي، جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل. وفي مسابقة الفيلم الفلسطيني، فاز «أحلام كيلو متر مربع» بالجائزة الأولى، وكانت الثانية من نصيب «حالة عشق» إخراج كارول منصور، وذهبت الجائزة الثالثة لفيلم «أحلام عابرة».

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير لكل من غسان أبو سنة، والمخرج رشيد مشهراوي، عن فيلم «سن الغزال».

أما جوائز أفلام غزة، ففاز بالجائزة الأولى فيلم «جلد ناعم»، وذهبت الجائزة الثانية لفيلم «خارج التغطية»، إخراج محمد شريف، أما الجائزة الثالثة، فكانت من نصيب «يوم دراسي» إخراج أحمد الدنف.

وثمّن المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين، ناجي الناجي «مواقف الشقيقة مصر ودورها الثقافي الريادي المستمر، الذي تجسد أيضاً عبر موقف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خاصة في ما يتعلق بالجهود المشرفة التي بذلها الفنان حسين فهمي لدعم صمود شعبنا».

وأشارت وكالة «وفا» إلى أن المهرجان حرص على إعلان تخصيص جائزتين خاصتين بالسينما الفلسطينية، وعروض أفلام من غزة، لتسليط الضوء على السينما بفلسطين، بالإضافة إلى أعمال المنتجين الفلسطينيين.