762 ألف دولار لقاء لوحة لـ«ماكس ليبرمان»

بيعت لوحة للفنان الانطباعي الألماني ماكس ليبرمان، أول من أمس، في مزاد بمدينة كولونيا مقابل 762 ألف دولار. وتحمل اللوحة اسم «حديقة البيرة بالقرب من فانسي (منزل على البحيرة)»، وتصور المنطقة الخارجية لمطعم على ضفاف البحيرة بالقرب من برلين.

