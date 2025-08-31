منحوتات «يقطينية» طولها 4 أمتار

روائع نحتية فريدة يحتضنها مهرجان ألماني خاص، قوامها ثمار اليقطين، تصل أطوال بعضها إلى 4 أمتار، حيث معرض المنحوتات ضمن «مهرجان اليقطين الألماني»، السنوي الذي انطلق أمس، في حديقة قلعة «ليشتنفالده» - بالقرب من مدينة كيمنيتس - التي تحولت هذا العام إلى ساحة ذات طابع سيرك.

ويشتمل المعرض على 18 منحوتة مصنوعة من آلاف ثمار اليقطين المزخرفة والصالحة للأكل.

وأمضى المنظمون أسابيع في بناء المنحوتات، وربطوا مئات ثمار اليقطين بإطارات خشبية، لإنتاج منحوتات تصل أطوالها إلى 4 أمتار.

ويستمر المهرجان حتى يوم 2 نوفمبر المقبل، ويقدم أيضاً جولة في متاهة اليقطين ومساراً تعليمياً يحتوي على معلومات حول ثمار القرع العسلي وملعب من القش للأطفال.