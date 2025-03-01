خواتم وتمائم وحُلي ذهبية فريدة في معابد الكرنك الفرعونية

نجحت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة، التابعة للمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، الكشف عن مجموعة من خواتم وتمائم وحُلي ذهبية يرجع تاريخها إلى بداية الأسرة السادسة والعشرين، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة في القطاع الشمالي الغربي بمعابد الكرنك الفرعونية بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر.

وبحسب بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، فقد ثمن وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، التعاون المثمر بين الجانبين المصري والفرنسي.

ولفت الوزير المصري، إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن مشروع ضخم داخل معابد الكرنك أحد أهم المعابد المصرية القديمة، ويهدف إلى تطوير منطقة المتحف المفتوح به ورفع كفاءة الخدمات المقدمة به لتعزيز تجربته السياحية، حيث قامت البعثة بتحديث مسارات الزيارة بالمتحف وتركيب نظام إضاءة جديد، إضافة إلى ترميم وإعادة تركيب مقصورة الملك أمنحتب الأول، في إطار مشروع تطوير المتحف المفتوح مما يسهم في تحويله إلى منطقة جذب سياحي للزائرين من المصريين والسائحين.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، على أهمية هذا الكشف الذي يسهم في تقديم رؤية أوضح عن معابد الكرنك وتطوراته التاريخية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد.