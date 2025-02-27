فعاليات وأنشطة متنوعة في «حيّ رمضان» بمدينة إكسبو دبي

تستعد فعالية «حيّ رمضان»، إحدى مبادرات مدينة إكسبو دبي، لإطلاق الدورة الـ3 من الحدث مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بفعاليات جديدة، وأنشطة متنوعة مستوحاة من قيم الشهر الفضيل، وأهمها فعالية «مدفع الإفطار» الرسمي لإمارة دبي، بالتعاون مع شرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام، لتمنح الزوار من مختلف الجنسيات تجربة الأجواء الرمضانية الأصيلة، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 50 ألف زائر، خلال الدورة الحالية.

ويضم «حيّ رمضان» عدداً من العروض والفعاليات الجديدة، وسيتم للمرة الأولى إعداد موائد الإفطار والسحور في ساحة الوصل وسط مؤثرات ضوئية وصوتية، تعزز من الأجواء الرمضانية الرائعة، كما يشرف على إعداد موائد الإفطار اثنان من أفضل الطهاة في المنطقة، الشيف الإماراتية ميرا النقبي، الحائزة عدة جوائز محلية وعالمية في الطهي، والشيف الدولي ميشيل نصّار، وستكون هناك عروض ضوئية غامرة تروي قصص الأنبياء على قبة الوصل، وعروض الموسيقى العربية الكلاسيكية خلال عطلات نهاية الأسبوع على مسرح ساحة الوصل، من تأدية مجموعة مختارة من عازفات أوركسترا فردوس، أول أوركسترا نسائية بالكامل في الدولة، هذا بالإضافة إلى الفعاليات التراثية، وسوق رمضان.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «تحرص مدينة إكسبو دبي منذ انطلاقتها في يونيو من عام 2022 على إطلاق المبادرات الثقافية والفنية والترفيهية الهادفة، والتي تعمل كجسور لربط الثقافات والفنون والتقاليد بين مختلف الجنسيات، مثل مبادرة أوركسترا فردوس، أول أوركسترا نسائية في الدولة، والتي تضم أكثر من 50 عازفة من 24 دولة، وفعالية ضيّ دبي، أول مهرجان للفنون الضوئية بأعمال فنية إماراتية تصل إلى العالمية».

وأضافت: «تستعد مدينة إكسبو دبي لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال تنظيم الدورة الثالثة من هذا الحدث المجتمعي المستوحى من قيم الشهر الفضيل في ساحة الوصل، بحيث يتفاعل الزوار مع العديد من الفعاليات والأنشطة الرمضانية التي تناسب كافة الأعمار، وأكثر ما يسعدنا هو نجاح الحدث في استقطاب العديد من الزوار من جميع الجنسيات لمتابعة الأنشطة الرمضانية التقليدية والتراثية، مثل فعالية مدفع الإفطار الرئيسي لإمارة دبي، وموائد الإفطار المجتمعية، التي تتميز بكونها تجمع الزوار من مختلف الجنسيات على مائدة إفطار مشتركة، بالإضافة إلى منصات الحرف اليدوية والمأكولات الإماراتية التراثية».

ويعود حيّ رمضان هذا العام ليقدم الفعاليات التقليدية والتراثية، التي لقيت إقبالاً كبيراً خلال الدورتين الماضيتين، حيث تم الإعلان في مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي مؤخراً في مدينة إكسبو دبي، أن حيّ رمضان سيكون الموقع الرئيسي لمدفع الإفطار الرسمي لإمارة دبي، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهذا التقليد التراثي العريق يستقطب العديد من الزوار، وخاصة الجنسيات الغربية، التي تتفاعل مع الحدث يومياً، بينما تعود منصات التراث الإماراتي الأصيل في الوصل «آفينيو» لتوفر للزوار تجربة تفاعلية مع التقاليد والمأكولات الإماراتية الشعبية المرغوبة من الجميع.

ويعود العرض المسرحي «راشد ولطيفة في مهمة البحث عن القمر»، والذي يسلط الضوء على قيم شهر رمضان الحقيقة، باللغتين العربية والإنجليزية، بعرض متجدد على مسرح ساحة الوصل خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وسيتمتع الزوار بالعديد من الأنشطة والفعاليات، مثل العروض الضوئية الغامرة على قبة الوصل، والتي تروي عدداً من قصص الأنبياء المذكورة في القرآن الكريم.