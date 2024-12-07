طالبة تبتكر مشروعاً يعزز التعايش بين البشر والغزلان

صممت الطالبة شما الشامسي التي تدرس إدارة التصميم الاستراتيجي في معهد دبي للتصميم والابتكار، مشروعاً بعنوان «التصميم من أجل التعايش» والذي يرسم خارطة للتنوع البيولوجي الحضري، ويهدف إلى تعزيز التعايش بين البشر والغزلان في جزيرة السعديات في أبوظبي، التي تجمع بين سحر وجمال الطبيعة الخلابة وألق الثقافة والفنون، وتعد وجهة سياحية فريدة تمنح زائرها تجربة استثنائية.

تنوع بيولوجي

وأوضحت الطالبة أن مشروعها يسعى إلى فهم التعايش بين الغزلان والبشر، وفهم العلاقة بين التنوع البيولوجي الحضري والسكان في جزيرة السعديات، والمحافظة على منظومة المحميات المتنوعة في جزيرة السعديات.

وأوضحت شما أنها استخدمت خرائط مختلفة خلال بحثها في المشروع، توضح التفاعل المجتمعي والحركة والمسارات في الجزيرة، لتحديد الأنماط والسلوكيات الحاسمة ووضع التوصيات والحلول العملية المقترحة.

وأشارت إلى أنها خرجت من خلال البحث في مشروعها بحلول عملية تهدف إلى تعزيز تفاعلات أكثر أماناً بين البشر والغزلان، عبر تنفيذ مصابيح في شوارع الجزيرة تعمل بالتقنيات الذكية، والتي تستخدم حساسات معينة يمكنها التعرف على الأشياء واكتشاف حركة الغزلان والبشر والتخفيف من المخاطر التي قد تتعرض لها، بهدف ضمان سلامة كل من البشر والحياة البرية على هذه الجزيرة وغيرها.

تنمية مستدامة

وأضافت أن المشروع اقترح إنشاء ممرات أو مسارات خاصة بالحياة البرية لحماية الغزلان وتوفير طرق تنقل آمنة لها في الجزيرة، فضلاً عن تقليل مخاطر الطرق المحتملة جراء حركة الغزلان على الطرق الحرة وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التعايش المتناغم بين البشر والحياة البرية، ومعالجة التحديات والفرص المحتملة.

وتهدف الشامسي من خلال مشروعها إلى أن يصبح بمثابة نموذج للتنمية المستدامة، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن على مستوى العالم.