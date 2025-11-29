المؤتمر الدولي للدراسات العليا يوصي بإنشاء مرصد عربي للمصطلحات التقنية

اختتم المؤتمر الدولي الرابع للدراسات العليا الذي أقيم في جامعة الوصل في دبي بعنوان: «المصطلح وقضاياه في العلوم الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، وبرعاية معالي جمعة الماجد، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وحمل توصيات عدة وهي:

إنشاء مرصد عربي للمصطلحات التقنية بالتنسيق مع المجامع اللغوية العربية، والسعي لتوحيد المصطلحات المعربة بالتنسيق مع مجامع اللغة العربية، وتخصيص إصدارات للمصطلحات المعربة، مع الأخذ بالمعايير العلمية والمنهجية، وتأليف معاجم مصطلحية رقمية تجمع المصطلحات البينية، والمشتركة بين العلوم، وإدماج محتوى المعجم في المناهج الجامعية لبرامج الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب باللغة العربية.

كما أوصى المؤتمر الذي شارك فيه ثلاثون باحثاً من إحدى عشرة دولة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية وفرنسا، والمغرب، وتونس، وسوريا، والسودان، وغينيا.

بتعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات البحثية العالمية لتبادل الخبرات في مجال المعاجم التقنية، والذكاء اللغوي الاصطناعي، إلى جانب تعزيز البحوث العلمية التي تربط العلوم الإنسانية بمجالات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في ترجمة المصطلحات الجديدة.

كما شدد على أهمية توجيه الباحثين إلى استثمار الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة المراجعة النقدية البشرية للتحقق من النتائج، وتشجيع التعاون بين المتخصصين في علوم الشريعة وعلوم اللغة لتوليد مشاريع بحثية عابرة للتخصصات.

وأكد المؤتمر كذلك على تقييد تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأخلاقيات البحث العلمي، مع ضرورة الرقابة العلمية، والمراجعة المستمرة، والتحديث الدائم للبيانات المعرفية، والنواتج الاصطناعية من قبل هيئات علمية متخصصة، واعتماد التكامل بين الذكاء الاصطناعي، والمترجم البشري للحفاظ على العمق الدلالي والسياقي للمصطلحات.

وقال الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، الرئيس العام للمؤتمر، أن المؤتمر تضمن 6 جلسات علمية، متوجها بالشكر والتقدير لراعي المؤتمر معالي جمعة الماجد على دعمه ورعايته الكريمة للمبادرات الأكاديمية والمؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعة.

وأوضح أن إشكالية المؤتمر تطرح على الباحثين مجموعة واسعة من الأسئلة الفقهية والفلسفية والأدبية والنقدية واللسانية، إضافة إلى قضايا تقنية تتعلق بأصول المصطلح وبآليات التعامل معه في ظل مجتمع المعرفة والتحولات الرقمية المتسارعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار الدكتور محمد أن المؤتمر تضمن خمسة محاور رئيسة، وهي: المصطلح وقضايا الحد، المصطلح وقضايا النشأة والتوليد والتلقي، المصطلح وتداخل التخصصات، المصطلح وقضايا الترجمة، المصطلح في ظل التقنيات الحديثة.

وأوضح أن المؤتمر اعتمد 23 بحثاً مشاركاً من إحدى عشرة دولة من أصل (77) طلباً للمشاركة، وذلك بعد عرض البحوث على اللجنة العلمية المختصة.