حميد عبدالله.. صوت البحر في صباحات دبي

مع أول خيوط الفجر التي تلامس مياه الخليج، يستيقظ سوق السمك في الواجهة البحرية بدبي على حركة نابضة بالحياة، تتصاعد فيها أصوات الباعة، وتختلط رائحة البحر بأنواع الأسماك الطازجة، بينما يلمع الجليد تحت صناديق الصيادين العائدين للتو من رحلاتهم في عرض البحر.

وفي خضم هذه الأجواء البحرية الأصيلة، يطل الإعلامي راشد الخرجي عبر أثير إذاعة نور دبي في برنامجه الصباحي «البث المباشر»، ليبث للمستمعين جولة حية من سوق السمك بالواجهة البحرية، ويأخذهم عبر استضافته للنوخذة حميد عبدالله، بصوته الدافئ ولهجته الإماراتية الأصيلة إلى قلب المكان، حيث الحكاية لا تنتهي بين الناس والبحر.

ويعتبر حميد عبدالله أحد الوجوه البحرية العريقة التي ما زالت تحمل في ملامحها ملوحة البحر وذاكرة الموج، حيث يبدأ تقريره اليومي مع الإعلامي راشد الخرجي بعبارة: «اليوم البحر زين، والصافي والخباط متوفرين، والكنعد بعده حاضر... بس خذوا من الموسمي، لأن الموسمي أطيب».

لا تقتصر الفقرة على عرض أسعار وأنواع الأسماك، بل تتعداها إلى نصائح للمستهلكين حول اختيار الأسماك الطازجة، وتوعية بأهمية شراء الأنواع الموسمية حفاظاً على التوازن البيئي ومواسم الصيد، إلى جانب لمحات ثقافية عن حياة البحر والصيادين ومواسم الخير التي يعرفها أبناء الإمارات منذ القدم.

ومن خلال أسلوبه البسيط وابتسامته التي تسمع قبل أن ترى، يذكّر حميد عبدالله المستمعين عبر هذه الفقرة اليومية بأن البحر كان وما زال جزءاً من الهوية الإماراتية، وأن مهنة الصيد ليست مجرد رزق، بل حكاية وطن، ومن أجل ذلك يحرص على تقديم هذه الفقرة اليومية. هذه الفقرة التي لا تكتفي بنقل أخبار السوق فحسب، بل تستحضر تراث الموانئ القديمة وأصوات النهامين.

ويقول النوخذة الذي أفنى عمره في قيادة السفن وصيد اللؤلؤ والأسماك لـ «البيان»: «وجود سوق السمك في الواجهة البحرية مهم جداً، لأنه يحافظ على تراثنا البحري، ويعد أحد أهم الأسواق التقليدية الحديثة في الإمارة، حيث يجمع بين الأصالة والمعاصرة في تصميمه وخدماته.

ويذكر الجيل الجديد بأن هذا المكان ليس مجرد سوق، بل هو متحف حي، فيه رائحة الماضي وكرم البحر». وأكد أن السوق وجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين والسياح على حد سواء، لما يقدمه من تجربة إماراتية أصيلة تمكن الزائر من التفاعل مع ثقافة البحر والتعرف على أنواع السمك.