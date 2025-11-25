انطلاق فعاليات مهرجان العين للكتاب في نسخته الرابعة

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، انطلقت، أمس، فعاليات مهرجان العين للكتاب في نسخته الرابعة، والذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية.

يحتفي المهرجان بالتراث الإماراتي الأصيل، ويسلط الضوء على حركة الشعر الشعبي، ويعرض أيضاً أحدث الإصدارات الأدبية والمعرفية، كما يحفل برنامج المهرجان بأنشطة ثقافية، وجلسات شعرية وعروض ترفيهية.

ويخلق مهرجان العين للكتاب حالة من التفاعل بين القارئ والكلمة، حين يتحوّل الكتاب إلى مرآة يرى القارئ فيها نفسه ويجد في كل قراءة جديدة صورة مختلفة لذاته.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية في حديثه لـ«البيان»: «يتيح مهرجان العين للكتاب في نسخته الرابعة لجمهوره فرصة الغوص في عوالم الإصدارات الشائقة والجاذبة.

وحضور الجلسات الحوارية والورش التفاعلية والأمسيات الشعرية، وجميعها تحتفي بحالة التفاعل بين القارئ والكلمة، حيث يتحول الكتاب إلى مرآة يرى القارئ فيها نفسه ويجد في كل قراءة جديدة صورة مختلفة لذاته».

وأكد أن هذه الدورة من المهرجان، تعكس التزام مركز أبوظبي في تعزيز اللغة العربية، ودعم القراءة المستدامة، وتنمية المواهب لدى الجيل الجديد، ومواصلة رسالته في إثراء المجتمع بالمعرفة.

وفي هذا العام، إلى جانب مجتمع ناشري المهرجان، تشارك 40 داراً للمرة الأولى، ما يضفي مزيداً من التنوع على الإصدارات التي يعرضها المهرجان.

وأشار إلى أن برنامج الفعاليات المصاحبة للمهرجان يتصف بالتنوع والتكامل، ويهدف إلى ترسيخ القراءة ثقافة مجتمعية، واستلهام الذاكرة الثقافية لمنطقة العين. ويشمل فعاليات موجهة لمختلف الفئات العمرية، مع التركيز على الجانب التراثي.

كما يتضمن أيضاً جلسات ثقافية تعزز القراءة وتستكشف المواهب، وأخرى تعليمية مخصصة للطلاب، وأخرى ترفيهية مخصصة للأطفال والعائلات، إلى جانب مجموعة الجلسات واللقاءات مع عدد من أبرز الأدباء والمؤلفين والفنانين، تحقق للزوار المتعة والفائدة.

يأتي مهرجان العين للكتاب في طليعة فعاليات منطقة العين الخضراء، بوصفه تظاهرة تعيد للكتاب رونقه ومكانته في وجدان المجتمع، وترسخ مكانة العين حاضنة للثقافة والإبداع، وتؤكد أن الاستثمار في الكلمة والفكر استثمار في المستقبل.