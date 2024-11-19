بيت الحكمة يأخذ زوار «الشارقة للكتاب» في رحلة لاستكشاف أقدم جامعة في العالم

شارك بيت الحكمة في الشارقة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بفعالية متفردة استلهمت ملامحها من التراث المغربي العريق، تزامناً مع اختيار المغرب ضيف شرف للمعرض، واحتفاءً بالعلاقات القوية التي تجمع بين دولة الإمارات والمغرب.

ويأخذ بيت الحكمة زوار المعرض في جولة عبر تقنية «الواقع المعزز»، للتعرف على جامعة القرويين المغربية التي تعد الأقدم في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها إلى 12 قرناً.

وتلقي الجولة الضوء على تأسيس الجامعة في مدينة فاس، على يد فاطمة الفهرية، وذلك ضمن ثلاثة أقسام رئيسية تستهدف توفير تجربة ثقافية ترفيهية شاملة لزوار المعرض.

ويستهل قاصدو الجناح جولتهم من مكتبة الجامعة المتعارف على تسميتها بـ «خزانة القَرويين» وتعد من أقدم المكتبات في العالم العربي والإسلامي، وتحتضن عدداً يُقدر بالآلاف من نفائس المخطوطات القديمة، منها نسخة للقرآن الكريم مكتوبة بماء الذهب، ونسخة للإنجيل بخط النسخ العربي.

ويجمع «جامع القرويين» التاريخيّ، بين كونه جامعةً لطلب العلم، ومسجداً، وداراً للنقاش المعرفي، ومكتبة، بمخطوطاته في مختلف صنوف العلوم، ومعمارهُ المغربيّ الأندلسيّ، وتاريخهُ التعليميّ والمعرفيّ الضارب في القدم.

ولا تقتصر «القرويين» على كونها جامعةً وجامعاً، إذ يتسم طرازها المعماري بأنه تحفة هندسية خالدة، ويضم مقتنيات منها الساعة المائية التي تحدد مواقيت الصلاة في مدينة فاس، بدقة متناهية، وتعد أقدم ساعة مائية في العالم، ومن أهم مقتنيات الجامع ذات القيمة التي لا تقدر بثمن.

وتوجد لوحات رقمية تتيح لمن يقبل على الجولة الافتراضية التنقّل عبر عناوين «فهرس مخطوطات خزانة القرويين».

وتضم «خزانة القرويين» فضلاً عن ذلك مخطوطات فريدة ومتنوعة.

وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، إن مشاركة البيت تأتي في إطار التعاون الوثيق مع جامعة القرويين، مشيرةً إلى أن الجولة الافتراضية تحظى بشغف مرتادي المعرض لما توفره لهم من تجربة فريدة.

وأشارت إلى أن تجربة زائر المنصة تبدأ بالاطلاع على المخطوطات النادرة، قبل الانتقال إلى جولة افتراضية داخل جامعة القرويين لاستكشاف جمال عمارتها وفنها المعماري، حتى يجد الزائر نفسه في ركن القراءة، حيث يمكنه تصفح كتب تتحدث عن التراث والتاريخ المغربي.

وقالت العقروبي، إن انبهار زائري الجناح بما يشاهدونه عبر الجولة الافتراضية ليس مفاجئاً بالنسبة لها، نظراً لما تمتلكه «القرويين» من مقتنيات ومخطوطات وما يتسم به طراز الجامع والجامعة المعماري من تميز وفرادة.

وأضافت أن بيت الحكمة حرص على طرح هذه الجولة الافتراضية تعزيزاً لاهتمامه باستخدام أحدث التقنيات بغرض نشر الثقافة وإلقاء الضوء على التراث العربي العريق، وفي القلب منه التراث المغربي.