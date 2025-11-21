«تسلسل القهوة» عمل فني يجسد روح الضيافة الإماراتية

في إطار الاحتفاء بالهوية الثقافية لدولة الإمارات وقيمها الأصيلة، صممت الفنانة البريطانية باتريشيا ميلنز، عملاً تركيبياً فنياً مميزاً يجسد روح الكرم العربي من خلال فناجين القهوة، التي تحولت إلى رموز بصرية تعبر عن معاني الضيافة الإماراتية في أبهى صورها.

العمل الفني، الذي يحمل عنوان «تسلسل القهوة»، هو إبداع خاص نفذته الفنانة التي عرفت بأسلوبها القائم على التكرار كوسيلة لخلق حوار بصري تأملي، ويقوم العمل على استخدام فناجين القهوة كعناصر تشكيلية تتجاوز وظيفتها التقليدية لتصبح أيقونات فنية تحمل دلالات ثقافية وإنسانية عميقة.

وأوضحت باتريشيا ميلنز، أن التسلسل والتكرار في أعمالها يعكسان فلسفة جمالية متأنية تعتمد على التأمل والإحساس، ليصبح كل فنجان وحدة مستقلة تعبر عن التواصل الحسي والإنساني دون الحاجة إلى كلمات.

ويضم العمل تشكيلات متكررة من فناجين مصنوعة من الخزف الصيني العظمي، موضوعة داخل صناديق أكريليك شفافة، مما يمنحها بعداً بصرياً معاصراً يربط بين التراث والتجريد في تناغم فني يثير التأمل.

ويعكس هذا العمل البصري روح المجتمع الإماراتي القائمة على الكرم والترابط الإنساني، كما يجسد امتداداً لقيم الضيافة التي تميز شعوب شبه الجزيرة العربية، مقدماً تجربة فنية تتقاطع فيها الثقافة مع الفن في إطار من الجمال والبساطة.

وأشارت إلى أنه من خلال هذا العمل الفني إبراز الحوار الثقافي بين الشعوب، وتعزيز التواصل الإنساني من خلال الفنون التي توحد القيم الإنسانية المشتركة، وتبرز مكانة الإمارات كجسر حضاري يجمع بين الثقافات عبر الإبداع والابتكار.