200 فعالية في مهرجان العين للكتاب

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت فعاليات «مهرجان العين للكتاب 2024»، الذي ينظمه «مركز أبوظبي للغة العربية»، تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، ويقام المعرض خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، في العين سكوير - استاد هزاع بن زايد.

ويقدم المهرجان في نسخة هذا العام أكثر من 200 فعالية ونشاط، بمشاركة نخبة من رواد الثقافة والفنون والشعر ومختلف جوانب الإبداع، تعزيزاً لثقافة القراءة، وتحفيزاً لأفراد المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب والناشئة، على التواصل مع التراث الثقافي الإماراتي، والتعرف إلى مخزونه العريق.

ويقدم المهرجان لزواره أهم الإصدارات في المجالات الثقافية كافة عبر استضافة 200 عارض يقدمون 100 ألف عنوان في شتى مجالات العلوم المعرفية. ويعزز المهرجان مكانة مدينة العين الثقافية والمعرفية، وارتباطها الوثيق بالثقافة.

والكتاب والتعليم، كونها تضم أهم الجامعات الإماراتية وأقدمها، كما يدعم المهرجان حضور مدينة العين عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، عبر ترويج أبرز مواقعها الثقافية والتراثية التي تحتضن فعاليات المهرجان الثقافية والترفيهية المستمدة من الرصيد الثري للتراث الإماراتي.

وفي هذا الإطار قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لمهرجان العين للكتاب تكرس نجاح المهرجان وتعزز حضوره وجهة ثقافية مهمة تحتضن الثقافة وتنشر المعرفة وتسهم في نشر الكتاب.

وتحتفي برموز الثقافة والعلم والمعرفة والفنون. كما دعم المهرجان برؤيته المتميزة تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية التي تنشد تعزيز حضور اللغة العربية بوصفها مكوناً أصيلاً من مكونات الهوية الثقافية، تحقيقاً لرؤية إمارة أبوظبي المتعلقة ببناء جيل قارئ ومرتبط بلغته وثقافته، وبتراث المجتمع الإماراتي وقيمه الأصيلة».

وقال الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري، عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي: «إن مهرجان العين للكتاب مشروع ثقافي متكامل، لم يتوقف منذ انطلاقته، عن التطوير والتوسع والأخذ بزمام مبادرات الحوار الثقافي والمعرفي بشكل استثنائي». مشيداً بجهود طاقم عمل المعرض الذي يسهم في إخراج المعرض بصورة رائعة تليق بمكانته، الأمر الذي يدفع الجمهور للفضول والشغف بالكتب إلى حضور فعاليات وأمسيات المهرجان في شتى مواقعه.

وقالت مريم الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية: «نشارك في المهرجان من خلال مكتبة أجيال المستقبل بجمعية محمد بن خالد آل نهيان، المكتبة المتخصصة بأدب الأطفال لتقديم خدمات قرائية متخصصة. إلى جانب تقديم باقة من الورش التي تتمثل في ورشة جيل المستقبل يبدأ من هنا، وورشة عوالم سحرية بين صفحات الكتاب، والسنع الإماراتي في مجالس الشباب.

وأوضحت عائشة الزعابي، رئيس دار الظبي للنشر والتوزيع أن مهرجان العين للكتاب يسهم في تعزيز النشر الإماراتي، والاحتفاء بمنجز الفكر الإماراتي من خلال الندوات والجلسات الثقافية التي يشهدها المهرجان، والذي يشجع بدوره أيضاً الكتاب الجدد على النشر من خلال التواصل المباشر معهم والاطلاع على منجزهم.

ودعا مركز «أبوظبي للغة العربية» جميع أفراد الجمهور لزيارة المهرجان الذي يشكل حراكاً نوعياً يتناغم مع ما تقدمه أبوظبي من إنجازات ثقافية ومعرفية، والاستمتاع بفعالياته التي تتوزع في ستة مواقع رئيسة هي العين سكوير - استاد هزاع بن زايد، وقلعة الجاهلي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فعاليات خزانة الكتب في ثلاثة مراكز تجارية في مدينة العين، وبما يعكس رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية في خلق مجتمع يهتم بالمعرفة، وتحفيز الحراك الثقافي المجتمعي.