شروق سلمان: أدب الطفل يحتاج خيالاً غنياً بالمعارف والتشويق

رحلة الكاتبة شروق محمد سلمان في عالم أدب الأطفال حافلة بالإنجازات، حيث بدأت منذ طفولتها باستكشاف عالم القصص والنشر، ووجدت ملاذها في الكتب والمجلات. وتؤكد شروق أن أدب الطفل يحتاج إلى خيال إبداعي يخاطب روح الطفل ويثير الفضول المعرفي لديه.

وكانت شروق تقضي وقتها في قراءة مجلات الأطفال وبعض الروايات ومتابعة المسلسلات الكرتونية المدبلجة، هذا الاهتمام المبكر دفعها لصنع مجلة صغيرة خاصة بها في المرحلة الابتدائية، تضمنت قصة قصيرة وبعض الحكم والأقوال، مع تصميم الغلاف بإمكانات بسيطة، ومع مرور الوقت، توسعت اهتمامات شروق الأدبية، وبدأت بكتابة المقالات في الصحف والمجلات، وألفت كتباً في السيرة النبوية، وفي اللغة العربية، كما كتبت قصصاً قصيرة للأطفال أسمتها «مواقف قصصية» وجمعت بعض قصصها في كتاب «نحتاج إليك» الذي فاز بجائزة المرأة الإماراتية عام 2007.

وتحولت شروق للتركيز على أدب الأطفال بعد مشاركتها في مسابقة القصة القصيرة التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في 2009، حيث فازت قصتها «هل سأحلق يوماً؟» بالمركز الثاني في المسابقة، مما شجعها على التوسع في هذا المجال ومن أبرز إنجازات شروق الحالية سلسلة مغامرات «لامي والأنهار السبعة».